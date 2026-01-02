Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 5 de enero: la imprevisible alianza de Victoria y Mercedes

'Valle Salvaje' regresaba este viernes a la parrilla de La 1 tras hacer un parón este jueves por el día de Año Nuevo. La ficción ha cerrado el mes de diciembre con un 11%, su cuarta mejor cuota mensual de su historia.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana le decía a Luisa que no tenga prisa para recomponerse pero ella le respondía que sí porque quiere estar perfecta para su boda con Rafael. Y ante las dudas de su amiga no dudaba en preguntarle si ocurre algo con su enlace.

Por su parte, Alejo no tenía reparos en decirle a Bárbara que nunca se puede cantar victoria y aunque lo peor para Luisa ya pasó tras regresar a casa siempre puede haber algo peor. Y Adriana trataba de saber por qué Alejo no está junto a Luisa y él Gálvez de Aguirre le contaba lo del pacto con José Luis.

Matilde empezaba a desconfiar de Dámaso y le confiesa a Atanasio que cree que es él quién pudo contarle a doña Victoria lo de su boda. Tras ello, Matilde no dudaba en interrogar a Mercedes sobre lo que sabe de don Eduardo (Dámaso) y si confiaba en él.

Mientras, Amadeo trataba de saber si entre Francisco y Pepa pasó algo que pueda haber generado malestar en Martín. Y Eva decidía hablar con Pepa para que intente mediar entre los amigos. Tras ello, la doncella les pedía que no la entrometan en sus rencillas.

Victoria citaba a Mercedes para insistirle en que ella no es la autora de los anónimos que recibe y además le decía que sabe quién los escribió. Mientras, Dámaso empezaba a sospechar que Mercedes no quiere estar a solas con él

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 30 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 328 de 'Valle Salvaje' del lunes 2 de enero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Victoria no duda en decirle a Mercedes que la desprecia pero que el asunto no es que Dámaso sea peligroso para ella sino que lo es para todo el valle y la Casa Grande.

Mientras, Matilde insiste a Mercedes en que quizás fue don Eduardo (Dámaso) quien le revelara a la duquesa lo de su boda con Atanasio. Paralelamente, Dámaso le confiesa a Alejo que se hay llevado una gran decepción.

Asimismo, Matilde se confiesa con Martín porque no entiende qué pecado ha cometido para que la vida sea tan dura con ella. Y Victoria le deja claro a Matilde que si se casó con Gaspar es porque tenía su bendición y que si su marido murió ella ahora quedará muerta en vida.

Adriana y Rafael hablan con José Luis para que sea benevolente con Alejo y permita que no cumpla el pacto que alcanzaron sobre Luisa. Y Alejo le deja claro a la doncella que le dolió mucho que le dijera que no le quería y que no le basta con la disculpa.

Por último, Victoria vuelve a abrir los ojos a Mercedes después de que ella investigue a Dámaso y le revela que a ella también le besó y que está jugando con ambas y que deben juntar sus fuerzas para acabar con Dámaso y sacarle del Valle.