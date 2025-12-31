'Valle Salvaje', avance del capítulo que TVE pospone al viernes 2 de enero: la verdad de Alejo y un fuerte ultimátum

Al igual que la semana pasada por Navidad, 'Valle Salvaje' vivirá un nuevo parón en su emisión pues el jueves 1 de enero, día de Año Nuevo, es festivo nacional y no se emitirá al igual que 'La Promesa' y 'Sueños de libertad'. Pero el viernes 2 de enero regresará a su horario habitual.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Eva trataba de saber que le pasa a Martín y él acusaba a Francisco de ser el culpable de su actitud distante con la familia después de su acercamiento con Pepa. Y Francisco no dudaba en decir que estaban mejor antes del regreso de su amigo.

Alejo seguía mostrándose muy frío con Luisa dejándola completamente sola mientras Pepa aseguraba que es mejor que ahora se centre en recuperarse. La doncella tiene claro que Alejo no es el mismo y que le pasa algo.

Adriana y Rafael anunciaban su compromiso a Luisa, que celebraba la noticia. Y José Luis hablaba con su hijo para decirle que si no echa él a Luisa de la Casa Grande lo hará él después de que el joven trate de pedirle a su padre que deje que la doncella siga en su casa.

Matilde dejaba claro que jamás podría desconfiar de Bárbara, de su hermano Martín ni de doña Mercedes. Mientras Atanasio trataba de saber quién les traicionó con la boda y no dudaba en hablar con Martín.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 2 de enero a partir de las 17:40 horas tras 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 327 de 'Valle Salvaje' del lunes 2 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana le dice a Luisa que no tenga prisa para recomponerse pero ella le responde que sí porque quiere estar perfecta para su boda con Rafael. Y ante las dudas de su amiga no duda en preguntarle si ocurre algo con su enlace.

Por su parte, Alejo no tiene reparos en decirle a Bárbara que nunca se puede cantar victoria y aunque lo peor para Luisa ya pasó tras regresar a casa siempre puede haber algo peor. Y Adriana trata de saber por qué Alejo no está junto a Luisa y él Gálvez de Aguirre le cuenta lo del pacto con José Luis.

Matilde empieza a desconfiar de Dámaso y le confiesa a Atanasio que cree que es él quién pudo contarle a doña Victoria lo de su boda. Tras ello, Matilde no duda en interrogar a Mercedes sobre lo que sabe de don Eduardo (Dámaso) y si confía en él.

Mientras, Amadeo trata de saber si entre Francisco y Pepa pasó algo que pueda haber generado malestar en Martín. Y Eva decide hablar con Pepa para que intente mediar entre los amigos. Tras ello, la doncella les pide que no la entrometan en sus rencillas.

Victoria cita a Mercedes para insistirle en que ella no es la autora de los anónimos que recibe y además le dice que sabe quién los escribió. Mientras, Dámaso empieza a sospechar que Mercedes no quiere estar a solas con él.