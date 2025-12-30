Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 31 de diciembre: Rafael y Adriana anuncian su compromiso y una súplica

Al igual que la semana pasada por Navidad, 'Valle Salvaje' vivirá un nuevo parón en su emisión pues el jueves 1 de enero, día de Año Nuevo, es festivo nacional y no se emitirá al igual que 'La Promesa' y 'Sueños de libertad'. Pero el viernes 2 de enero regresará a su horario habitual.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le dejaba claro a Mercedes que lo único que quiere es que si quiere volver a besarle está a su entera disposición y que no quiere que nada de lo que está pasando con Victoria le atormente. Mientras Mercedes pedía consejo a Matilde sobre qué hacer.

Por su parte, Atanasio creía que alguien muy cercano les ha traicionado al revelarle a Victoria lo de su boda y junto a Matilde llegaban a la conclusión de que puede ser Francisco. Mientras, Pepa trataba de saber por qué Luisa intentó suicidarse.

Rafael le pedía a Irene que por favor demore un poco su marcha a Burgos al menos hasta que le haya anunciado algo muy importante. Por su lado, Bárbara no dudaba en desearle suerte a Irene en su viaje para acompañar a Leonardo ante la gravedad de la salud de don Hernando.

José Luis recibía un escrito por parte del juez dejando a todos en un vilo al no saber de qué se trata. Mientras, Victoria se colaba en la Casa Pequeña y, escarbando entre papeles, halla algo que podría cambiarlo todo.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles, 31 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras la película 'Belle'?:

Avance del capítulo 326 de 'Valle Salvaje' del miércoles 31 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Eva trata de saber que le pasa a Martín y él acusa a Francisco de ser el culpable de su actitud distante con la familia después de su acercamiento con Pepa. Y Francisco no duda en decir que estaban mejor antes del regreso de su amigo.

Alejo sigue mostrándose muy frío con Luisa dejándola completamente sola mientras Pepa asegura que es mejor que ahora se centre en recuperarse. La doncella tiene claro que Alejo no es el mismo.

Adriana y Rafael anuncian su compromiso a Luisa, que celebra la noticia. Y José Luis habla con su hijo para decirle que si no echa él a Luisa de la Casa Grande lo hará él después de que el joven trate de pedirle a su padre que deje que la doncella siga en su casa.

Matilde deja claro que jamás podría desconfiar de Bárbara, de su hermano Martín ni de doña Mercedes. Mientras Atanasio trata de saber quién les traicionó con la boda y no duda en hablar con Martín.