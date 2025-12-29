Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 30 de diciembre: el crucial hallazgo de Victoria y una marcha

Al igual que la semana pasada por Navidad, 'Valle Salvaje' vivirá un nuevo parón en su emisión pues el jueves 1 de enero, día de Año Nuevo, es festivo nacional y no se emitirá al igual que 'La Promesa' y 'Sueños de libertad'. Pero el viernes 2 de enero regresará a su horario habitual.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria dejaba claro a José Luis que ella no es culpable de lo que está pasando y él le aseguraba que sí porque ha faltado a su palabra y que cada vez están más atrapados en las garras de Dámaso y que si no hace nada para evitarlo lo hará él con sus propias manos.

Después de que Victoria consiguiera paralizar la boda de Atanasio y Matilde, él aseguraba que es capaz de matar a la duquesa con sus propias manos mientras Martín lamentaba lo sucedido.

José Luis advertía a Luisa de que espera que tenga claro que las cosas entre ellos no han cambiado y que su consideración hacia ella es nula y que el hecho de que le haya salvado la vida no significa que merezca su respeto.

Victoria se encaraba con Dámaso y le advertía de que no le conviene enfadar a José Luis y que a ella tampoco y que si el duque se enfada ambos pueden perder mucho. Pero justo después terminaba besándole. Otra que besaba a Dámaso era Mercedes.

Bárbara trataba de saber si Irene tiene pensado irse a Burgos mientras Victoria le recordaba a Martín que su misión no ha terminado después de conseguir que la boda entre su hermana Matilde y Atanasio no se celebre. Finalmente, Rafael sorprendía a Adriana pidiéndole matrimonio.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 30 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 325 de 'Valle Salvaje' del martes 30 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le deja claro a Mercedes que lo único que quiere es que si quiere volver a besarle está a su entera disposición y que no quiere que nada de lo que está pasando con Victoria le atormente. Mientras Mercedes pide consejo a Matilde sobre qué hacer.

Por su parte, Atanasio cree que alguien muy cercano les ha traicionado al revelarle a Victoria lo de su boda y junto a Matilde llegan a la conclusión de que puede ser Francisco. Mientras, Pepa trata de saber por qué Luisa intentó suicidarse.

Rafael le pide a Irene que por favor demore un poco su marcha a Burgos al menos hasta que le haya anunciado algo muy importante. Por su lado, Bárbara no duda en desearle suerte a Irene en su viaje para acompañar a Leonardo ante la gravedad de la salud de don Hernando.

José Luis recibe un escrito por parte del juez dejando a todos en un vilo al no saber de qué se trata. Mientras, Victoria se cuela en la Casa Pequeña y, escarbando entre papeles, halla algo que podría cambiarlo todo.