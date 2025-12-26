Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 29 de diciembre: Victoria y Dámaso, amenazados y la advertencia a Luisa

'Valle Salvaje' regresaba este viernes a la parrilla de La 1 tras su parón por el día de Navidad. En este último capítulo, Victoria le decía a Irene que sabe lo doloroso que es saber que no eres la prioridad del hombre al que amas pero que con el tiempo entendió lo que José Luis quería de él y por eso cree que sabe lo que Leonardo quiere de ella.

José Luis le dejaba claro a Alejo que ha movido todos los hilos para sacar de la cárcel a una criada ladrona y que ahora solo espera que cumpla su trato y deje a la doncella y le aleje de las tierras.

Mercedes trataba de saber que es lo que le pasó a Luisa en realidad después de que todos crean que desfalleció porque estaba muy débil y Adriana le contaba toda la verdad. Y la criada creía que Mercedes ha descubierto que se intentó quitar la vida.

Martín rechazaba a Pepa cuando le pide acompañarle al pueblo dejando a la hermana de Luisa muy descolocada. Mientras, Amadeo trataba de aconsejar a su hijo Francisco sobre lo peligroso que es que dos amigos estén enamorados de la misma mujer.

Luisa siente a Alejo muy extraño con ella ahora que ha vuelto al Valle y le pedía que por favor no le deje sola. También Mercedes trataba de saber que oculta Alejo y por qué se comporta así con Luisa.

Matilde espera que no haya más contratiempos y pueda celebrar su boda. Mientras tanto, Victoria aprovechaba para colarse en la habitación de Mercedes y encuentra lo que buscaba: los anónimos. Y Dámaso le dejaba claro a José Luis que él no tiene nada que perder pero que es un enemigo poderoso porque solo tiene ánimo de venganza.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes, 29 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 324 de 'Valle Salvaje' del lunes 29 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria deja claro a José Luis que ella no es culpable de lo que está pasando y él le asegura que sí porque ha faltado a su palabra y que cada vez están más atrapados en las garras de Dámaso y que si no hace nada para evitarlo lo hará él con sus propias manos.

Después de que Victoria consiga paralizar la boda de Atanasio y Matilde, él asegura que es capaz de matar a la duquesa con sus propias manos mientras Martín lamenta lo sucedido.

José Luis advierte a Luisa de que espera que tenga claro que las cosas entre ellos no han cambiado y que su consideración hacia ella es nula y que el hecho de que le haya salvado la vida no significa que merezca su respeto.

Victoria advierte a Dámaso de que no le conviene enfadar a José Luis y que a ella tampoco y que si el duque se enfada ambos pueden perder mucho antes de volver a besarle. Otra que besa a Dámaso es Mercedes.

Bárbara trata de saber si Irene tiene pensado irse a Burgos mientras Victoria le recuerda a Martín que su misión no ha terminado después de conseguir que la boda entre su hermana Matilde y Atanasio no se celebre.