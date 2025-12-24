Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 26 de diciembre: la vuelta de Luisa y una boda accidentada

Al igual que 'La Promesa' y 'Sueños de libertad', 'Valle Salvaje' también sufrirá un parón en su emisión este jueves 25 de diciembre al ser festivo nacional por ser el día de Navidad. No obstante, la ficción regresará a su horario habitual tras 'Directo al grano' el viernes 26 de diciembre.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le expresaba a Dámaso que no entiende cómo un hombre con un corazón tan grande como el suyo pudo haberse casado con alguien como Victoria.

Martín le advertía a Matilde de que lo mejor es que él no asista a su boda con Atanasio para evitar grandes problemas pero ambos trataban de convencerle para que cambie de opinión.

Por su lado, Irene no dudaba en preguntarle a José Luis si su compromiso con Leonardo seguirá en pie si don Hernando terminaba muriendo y le sorprendía con su reacción. Mientras, Martín sospechaba que entre Pepa y Francisco ha habido algo en su ausencia.

Victoria se encaraba con Matilde después de que la pille en el despacho de Mercedes tachándola de parásito y de ser una aprovechada mientras que la criada se la devolvía asegurando que al menos ella no se cuela en despachos ajenos.

Pepa visitaba a Luisa y quedaba sobrecogida al saber que esta quiso quitarse la vida. Mientras, el duque se aseguraba de que Alejo cumpla con el pacto.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 26 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 323 de 'Valle Salvaje' del viernes 26 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dice a Irene que sabe lo doloroso que es saber que no eres la prioridad del hombre al que amas pero que con el tiempo entendió lo que José Luis quería de él y por eso cree que sabe lo que Leonardo quiere de ella.

José Luis le deja claro a Alejo que ha movido todos los hilos para sacar de la cárcel a una criada ladrona y que ahora solo espera que cumplirá su trato y dejará a la doncella y le alejará de las tierras.

Mercedes trata de saber que es lo que le pasó a Luisa en realidad después de que todos crean que desfalleció porque estaba muy débil y Adriana le cuenta toda la verdad. Y la criada cree que Mercedes ha descubierto que se intentó quitar la vida.

Martín rechaza a Pepa cuando le pide acompañarle al pueblo dejando a la hermana de Luisa muy descolocada. Mientras, Amadeo trata de aconsejar a su hijo Francisco sobre lo peligroso que es que dos amigos estén enamorados de la misma mujer.

Luisa siente a Alejo muy extraño con ella ahora que ha vuelto al Valle y le pide que por favor no le deje sola. También mercedes trata de saber que oculta Alejo y por qué se comporta así con Luisa.

Matilde espera que no haya más contratiempos y pueda celebrar su boda. Mientras tanto, Victoria aprovecha para colarse en la habitación de Mercedes y encuentra lo que buscaba: los anónimos. ¿Qué pretende la duquesa con esta verdad? Y Dámaso le deja claro a José Luis que él no tiene nada que perder pero que es un enemigo poderoso porque solo tiene ánimo de venganza.