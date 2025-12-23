Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 24 de diciembre: el intento de suicidio de Luisa y la pillada a Victoria

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde le preguntaba a Mercedes si tiene algo con lo que pueda chantajear a Victoria después de que ella le esté amenazando con notas anónimas. Paralelamente, la doncella sentía que siempre hay algo que impide su boda con Atanasio.

Tras ello, Mercedes dejaba claro a Dámaso que va a parar este juego y que va a convertir su amenaza en realidad contando toda la verdad y destrozar a Mercedes y a José Luis. Por su parte, Dámaso le pedía a Victoria que deje de enviar anónimos a Mercedes.

Pepa informaba a Bárbara de que Leonardo se ha tenido que marchar por la gravedad de don Hernando y no pudo despedirse de ella y que no creía que el joven pueda regresar pronto.

Martín insistía a Matilde de que se case con Atanasio pase lo que pase con Luisa mientras se notaba cierta tensión entre él y su amigo Francisco. Algo que hacía que Pepa vuelva a estar en medio de los dos.

Luisa avisaba a Alejo de que pase lo que pase afrontará su destino con total entereza y dignidad. Mientras, Adriana pedía con urgencia ir a visitar a su amiga para decirle que le van a sacar de la cárcel después de que José Luis haya hablado con el juez pues teme llegar demasiado tarde y pueda haberse quitado la vida.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles, 24 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras la película 'La Reina Victoria' ante el parón de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 322 de 'Valle Salvaje' del miércoles 24 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le expresa a Dámaso que no entiende cómo un hombre con un corazón tan grande como el suyo pudo haberse casado con alguien como Victoria.

Martín le advierte a Matilde de que lo mejor es que él no asista a su boda con Atanasio para evitar grandes problemas pero ambos tratan de convencerle para que cambie de opinión.

Por su lado, Irene no duda en preguntarle a José Luis si su compromiso con Leonardo seguirá en pie si don Hernando termina muriendo y le sorprende con su reacción. Mientras, Martín sospecha que entre Pepa y Francisco ha habido algo en su ausencia.

Victoria se encara con Matilde después de que la pille en el despacho de Mercedes tachándola de parásito y de ser una aprovechada mientras que la criada se la devuelve asegurando que al menos ella no se cuela en despachos ajenos.

Pepa visita a Luisa y queda sobrecogida al saber que esta quiso quitarse la vida. Mientras, el duque se asegura de que Alejo cumpla con el pacto.