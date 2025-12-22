Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 23 de diciembre: el posible suicidio de Luisa y la advertencia a Victoria

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le preguntaba a José Luis si ya le ha dicho a Alejo que la situación de Luisa se complica y puede acabar mal y le advertía de que tienen que prepararse para lo que pueda suceder.

Mercedes está muy nerviosa por la nota que ha recibido llamándola adúltera pues cree que se enfrenta a un problema de consideración y Matilde le advertía de que Victoria le habrá visto con Dámaso y lo sabe todo.

Tras ello, Mercedes no dudaba en ir a encararse con Victoria pese a que Dámaso trataba de pararla y no dudaba en amenazarla con que todo el mundo sabrá que el único esposo real que tiene está de regreso y no muerto como todos pensaban. Por si fuera poco, Dámaso también amenazaba al duque con ir al juez a decir quién es el único esposo de Victoria Salcedo de la Cruz.

Leonardo informaba a Atanasio e Irene que se le espera en Burgos por si sucediera lo peor y que no debe tardar después de la carta que le ha enviado su padre, que ha caído gravemente enfermo.

Por último, Adriana visitaba a Luisa para tratar de saber si le ha engañado y se está despidiendo de todos porque se quiere quitar la vida impidiéndola que lo haga.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 23 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 321 de 'Valle Salvaje' del martes 23 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde le pregunta a Mercedes si tiene algo con lo que pueda chantajear a Victoria después de que ella le esté amenazando con notas anónimas. Paralelamente, la doncella siente que siempre hay algo que impide su boda con Atanasio.

Tras ello, Mercedes deja claro a Dámaso que va a parar este juego y que va a convertir su amenaza en realidad contando toda la verdad y destrozar a Mercedes y a José Luis. Por su parte, Dámaso le pide a Victoria que deje de enviar anónimos a Mercedes.

Pepa informa a Bárbara de que Leonardo se ha tenido que marchar por la gravedad de don Hernando y no pudo despedirse de ella y que no cree que el joven pueda regresar pronto.

Martín insiste a Matilde de que se case con Atanasio pase lo que pase con Luisa mientras se nota cierta tensión entre él y su amigo Francisco. Algo que hace que Pepa vuelva a estar en medio de los dos.

Luisa avisa a Alejo de que pase lo que pase afrontará su destino con total entereza y dignidad. Mientras, Adriana pide con urgencia ir a visitar a su amiga para decirle que le van a sacar de la cárcel después de que José Luis haya hablado con el juez pues teme llegar demasiado tarde y pueda haberse quitado la vida.