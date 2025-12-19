Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 22 de diciembre: la enfermedad de don Hernando y la amenaza a Victoria

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le decía a Victoria que no entiende su insistencia para que se marche del valle porque sin él no podrá ser feliz después del momento de pasión que tuvieron.

Paralelamente, Matilde le dejaba entrever a Mercedes que la única persona capaz de caer tan bajo para enviarle una nota llamándole adúltera por su affaire con Dámaso es Victoria. Tras ello, Mercedes le enseñaba a Dámaso la nota en la que le llaman adúltera.

Eva trataba de saber qué le sucede a Martín y por qué desde que ha regresado al Valle está tan distante y perdido mientras que Francisco hablaba con su padre y asegura que tiene que aceptar que Martín y Pepa son novios. Mientras, Martín hablaba con Atanasio para tratar de convencerle de que no es el momento para que él y su hermana Matilde se casen.

Victoria le preguntaba a Bárbara si es verdad que Leonardo le ha pedido ayuda a su padre para que interceda por Luisa y si lo ha hecho por petición suya. Mientras, Atanasio informaba a Leonardo de que ha llegado una carta para él procedente de Burgos. Sin embargo, lo que recibía de don Hernando, a través de don Sebastián no es apoyo. Así, el capataz le daba una noticia sobre su padre que podría cambiarlo todo.

Rafael les contaba a Adriana y Alejo que ha encontrado a Luisa más entera y animada. No obstante, el Gálvez de Aguirre teme que la criada esté despidiéndose de todos después de que también haya recibido la visita de Pedrito en la que Luisa le dejaba claro que el día que le encontró en el bosque perdido quién le salvó fue él a ella.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes, 22 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 320 de 'Valle Salvaje' del lunes 22 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le pregunta a José Luis si ya le ha dicho a Alejo que la situación de Luisa se complica y puede acabar mal y le advierte de que tienen que prepararse para lo que pueda suceder.

Mercedes está muy nerviosa por la nota que ha recibido llamándola adúltera pues cree que se enfrenta a un problema de consideración y Matilde le advierte de que Victoria le habrá visto con Dámaso y lo sabe todo.

Tras ello, Mercedes no duda en ir a encararse con Victoria pese a que Dámaso trata de pararla y no duda en amenazarla con que todo el mundo sabrá que el único esposo real que tiene está de regreso y no muerto como todos pensaban. Por si fuera poco, Dámaso también amenaza al duque con ir al juez a decir quién es el único esposo de Victoria Salcedo.

Leonardo informa a Atanasio e Irene que se le espera en Burgos por si sucediera lo peor y que no debe tardar después de la carta que le ha enviado su padre, que ha caído gravemente enfermo. Por último, Adriana visita a Luisa para tratar de saber si le ha engañado y se está despidiendo de todos porque se quiere quitar la vida.