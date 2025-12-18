Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 19 de diciembre: la noticia que lo cambia todo para Leonardo

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le entregaba a Victoria un pañuelo que se le cayó en el granero cuando tuvieron un momento íntimo. Mientras, Mercedes le confesaba a Matilde que aunque ama a su esposo su relación con don Eduardo (Dámaso) va más allá de una amistad.

José Luis le dejaba claro a Irene que él siempre la protegerá como lleva haciendo desde que nació. Paralelamente, el duque pillaba a Leonardo besándose con Bárbara.

Atanasio anunciaba que él y Matilde han decidido mantener su boda como tenían previsto a pesar de la situación de Luisa y Bárbara no dudaba en felicitarles mientras que Martín pone cara de circunstancia.

Victoria le comentaba a José Luis que Luisa ha pedido verles. Mientras, Mercedes dejaba claro que el duque no piensa ayudar a Luisa. Tras ello, Luisa le hacía una última petición a Victoria desde la cárcel.

Por último, Mercedes recibía una nota en el que alguien anónimo le llama adúltera.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 19 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 319 de 'Valle Salvaje' del viernes 19 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le dice a Victoria que no entiende su insistencia para que se marche del valle porque sin él no podrá ser feliz después del momento de pasión que tuvieron.

Paralelamente, Matilde le deja entrever a Mercedes que la única persona capaz de caer tan bajo para enviarle una nota llamándole adúltera por su affaire con Dámaso es Victoria. Tras ello, Mercedes le enseña a don Eduardo (Dámaso) la nota en la que le llaman adúltera.

Eva trata de saber qué le sucede a Martín y por qué desde que ha regresado al Valle está tan distante y perdido mientras que Francisco habla con su padre y asegura que tiene que aceptar que Martín y Pepa son novios. Mientras, Martín habla con Atanasio para tratar de convencerle de que no es el momento para que él y su hermana Matilde se casen.

Victoria le pregunta a Bárbara si es verdad que Leonardo le ha pedido ayuda a su padre para que interceda por Luisa y si lo ha hecho por petición suya. Mientras, Atanasio informa a Leonardo de que ha llegado una carta para él procedente de Burgos. Sin embargo, lo que recibe de don Hernando, a través de don Sebastián no es apoyo. Así, el capataz le da una noticia sobre su padre que podría cambiarlo todo.

Rafael les cuenta a Adriana y Alejo que ha encontrado a Luisa más entera y animada. No obstante, el Gálvez de Aguirre teme que la criada esté despidiéndose de todos después de que también haya recibido la visita de Pedrito en la que Luisa le deja claro que el día que le encontró en el bosque perdido quién le salvó fue él a ella.