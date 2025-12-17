Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 18 de diciembre: una nota inquietante y la pillada del duque

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Martín se sentía mal y le confesaba a Matilde que no está bien porque cree que desde su regreso ha fallado a Pepa al no mostrarle su apoyo por la situación de Luisa.

Bárbara pedía a Irene hablar sobre Leonardo y le confesaba que el joven sigue dispuesto a todo para poder estar con ella. Tras ello, Irene no dudaba en decirle a Leonardo que es muy estúpido que siga en la fantasía de pensar que va a poder estar con Bárbara en lugar de casarse con ella.

José Luis le decía a Adriana que no es muy conveniente que Luisa cambie su declaración a pocos días del juicio porque puede parecer que no es más que una estrategia para evitar la pena de muerte.

Paralelamente, Rafael le solicitaba a su padre que le sea sincero sobre el futuro de Luisa aprovechando que ya no está Adriana y el duque no dudaba en decirle que lo tiene mal porque además el único al que culpa la criada no aparece.

Dámaso irrumpía en la Casa Grande junto a Mercedes para pedirle a José Luis poder hablar con él. Mientras, el marido de Victoria seguía ganándose a Mercedes asegurando que es mucho más noble que su hermana Pilara.

Por último, Pepa llevaba a Evaristo a ver a su madre, y a solas con él, Luisa se despedía como si ya supiera que no volverán a verse asegurando que la próxima vez que se vean será en el cielo.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves, 18 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 318 de 'Valle Salvaje' del jueves 18 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le entrega a Victoria un pañuelo que se le cayó en el granero cuando tuvieron un momento íntimo. Mientras, Mercedes le confiesa a Matilde que aunque ama a su esposo su relación con don Eduardo (Dámaso) va más allá de una amistad.

José Luis le deja claro a Irene que él siempre la protegerá como lleva haciendo desde que nació. Paralelamente, el duque pilla a Leonardo besándose con Bárbara.

Atanasio anuncia que él y Matilde han decidido mantener su boda como tenían previsto a pesar de la situación de Luisa y Bárbara no duda en felicitarles mientras que Martín pone cara de circunstancia.

Victoria le comenta a José Luis que Luisa ha pedido verles. Mientras, Mercedes deja claro que el duque no piensa ayudar a Luisa. Tras ello, Luisa le hace una última petición a Victoria desde la cárcel.

Por último, Mercedes recibe una nota en el que alguien anónimo le llama adúltera.