Telecinco hace oficial su plan con el reencuentro de 'La Isla de las Tentaciones 9', dividido en tres emisiones

Después de que el pasado miércoles viviéramos las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 9', quedaba por saber cómo y cuándo emitiría Telecinco los reencuentros de las parejas de concursantes cuatro meses después de las grabaciones y saber así cuál es su relación actual.

Pues bien, Telecinco ya ha anunciado que los reencuentros se emitirán en tres entregas que se emitirán el lunes, martes y miércoles a las 21:45 horas. Lo que está por ver es cuánto durará cada entrega y si la cadena utilizará al reality para estrenar después algunas de sus nuevas apuestas para el prime time como 'Pura Sangre', 'Universo Calleja' o 'Casados a primera vista'.

Así, Telecinco seguirá la estrategia que ha llevado a cabo esta edición y ofrecerá el reencuentro de las parejas en access prime time contra 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' sabiendo del interés que genera el reality después de que el pasado miércoles las hogueras finales marcaran máximo de edición con un espectacular 20,1% de cuota de pantalla, con casi 1,5 millones de telespectadores.

Los reencuentros de Helena y Rodri, Álvaro y Mayeli y Sandra y Juanpi, el lunes en 'La isla de las tentaciones'

Tras las duras, intensas y emotivas hogueras finales, llega el momento de conocer cuál ha sido el destino de todas las parejas de 'La Isla de las Tentaciones 9' cuatro meses después de abandonar República Dominicana. Una edición que ha estado marcada por varias expulsiones, abandonos y hasta un embarazo sorpresa.

Tras ser los elegidos por sus compañeros en una votación para abandonar la experiencia y tras una dura hoguera de las consecuencias en la que decidieron irse juntos, Nieves y Lorenzo regresan con diferentes cuestiones por resolver. ¿Qué ha pasado con ellos desde entonces? ¿Habrá conseguido él confiar en ella?

Tras una tensa hoguera de confrontación, Rodri y Helena abandonaron por separado la experiencia, en la que ella decidió continuar su relación con Barranco fuera de las villas. ¿Qué ha sucedido con los tres? ¿Ha vuelto a tener algún tipo de contacto la pareja? ¿Ha vuelto Rodri a ver a Olatz?

Por su parte, Álvaro y Mayeli, que pusieron punto final a su participación en otra hoguera de las consecuencias a la que llegaron tras la expulsión disciplinaria de ella y que tuvo un sorprendente desenlace con el anuncio del embarazo de la joven, vuelven para revelar qué sucedió tras su encuentro ante el fuego. ¿Habrá logrado Álvaro retomar su relación con Mayeli? ¿Le habrá perdonado?

Sandra y Juanpi también se sentarán ante Sandra Barneda para desvelar qué ha sido de ambos después de que ella decidiera marcharse con Andrea en la hoguera final y él fuera rechazado por Mara. ¿Cómo es la relación de ambos? ¿Seguirá manteniendo ella una relación con el tentador?