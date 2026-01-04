'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 5 al 9 de enero: dos marchas, Marta en peligro y un riesgo de muerte

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Pero antes, esta semana, la serie diaria de Antena 3 vivirá un nuevo parón en su emisión el martes 6 de enero por ser el día de Reyes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María y Gabriel tenían una tensa conversación sobre la mujer que se reunió con Begoña. El abogado aseguraba no haber sentido nada raro con su mujer y su tío, pero María confesaba que vio a Begoña muy nerviosa y que tiene claro que le mintieron sobre la misteriosa visita de Isabel. Y ella le pedía mantenerse en alerta por si han conseguido descubrir la verdad.

Luz anunciaba a Joaquín y Gema que ha conseguido que uno de los mejores obstetras de España ha accedido a seguir el embarazo de Gema pero el elevado coste de su tratamiento hace que empiecen a temer por su futuro aunque Joaquín se comprometía a hacerse cargo de todo. Mientras, Cristina informaba a Luis su decisión de marcharse a París para seguir con su carrera y él terminaba apoyándole.

Damián ponía a Digna al corriente de todo lo que han descubierto sobre Gabriel y le pedía que sea discreta y actúe con normalidad hasta que puedan acabar con él. También Andrés le contaba todo lo de Isabel a Luis. Mientras, Cloe le proponía un acuerdo a Joaquín para que su nuevo negocio colabore con Brossard pero el Merino lo rechazaba por orgullo. Y Julia se mostraba entusiasmada por el anillo que Gabriel le ha traído de París mientras Begoña reaccionaba con frialdad.

Marta le contaba a Cloe que quizás se marcha a México con Pelayo y la francesa se mostraba con pesar por perderla. Mientras, Pelayo y Darío se reencontraban y decidían pasar la noche juntos. Antes de marcharse, María les veía juntos. Y en la tienda, Cristina le contaba a Claudia su plan para irse a París y después Claudia ponía al corriente a doña Clara de lo sucedido con Mari Paz.

Finalmente, Gabriel intentaba acercarse a Begoña y le entregaba el regalo que le ha traído de París. Y aunque ella trataba de mostrarse con naturalidad no puede evitar estar mucho más fría con su marido.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 5 al viernes 9 de enero:

Capítulo 470 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 5 de enero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna habla con Luis y Luz y analiza con ellos todas las mentiras y secretos de Gabriel y cómo deben actuar a partir de ahora para evitar levantar sospechas y poder acabar con él. Además Digna pide dejar a Joaquín al margen. Después, Begoña trata de disculparse con Digna por haber sucumbido ante Gabriel y haber provocado que adopte a Julia y ambas terminan acercando sus posturas.

Paralelamente, Joaquín se reúne con Cloe y le dice que acepta su propuesta para trabajar con Brossard para así poder pagar el tratamiento de Gema. Mientras, en la fábrica, se desata un nuevo conflicto después de que los trabajadores descubran que no tienen el permiso para reanudar la actividad y aunque Tasio trata de controlar la situación se le va de las manos. Tras ello, Cloe presiona a Tasio para reactivar la producción lo antes posible.

Tras descubrir los planes de Cristina de marcharse a París, Damián le propone a la joven ser el representante de sus acciones en su ausencia. La hija de Irene también recibe una oferta de Gabriel que no duda en rechazar a la espera de decidir si lo deja en manos de Damián.

Doña Clara se queda muy preocupada al conocer la relación de Pelayo con Darío y la existencia del diario de Marta hablando de toda su vida y les aconseja a ambos que extremen las precauciones y eliminen cualquier tipo de prueba que pueda ponerles en peligro.

Por su parte, Gabriel le revela a María que tiene la sospecha de que Marta es homosexual al igual que Pelayo y le pide que recabe pruebas para poder utilizarlo contra los De La Reina ahora que teme que le hayan podido descubrir tras la extraña frialdad de Begoña. Después Cloe le confiesa a Marta que sospecha que Gabriel haya hecho un pacto con el señor Brossard. Y finalmente, Begoña, Andrés y Damián se alertan al saber que Gabriel ha sacado a Julia del colegio sin avisar.

Capítulo 471 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 7 de enero

La angustia en la casa de los De La Reina se apodera al no saber donde está Julia y por qué Gabriel se la ha llevado del colegio sin avisar. Andrés y Damián tratan de calmar a Begoña para no levantar sospechas en el abogado pues creen que todo es una maniobra para que confiesen que le han desenmascarado. Y Andrés no duda en interrogar a María para saber si está compinchada con Gabriel.

En la fábrica, Tasio comparte con Carmen su frustración porque los operarios se niegan a volver a los trabajos de saponificación mientras no tengan todos los permisos de seguridad. Después, Tasio y Luz se reúnen con los trabajadores afectados para tranquilizarles sobre la situación de la fábrica y al ver que no va a ser capaz de convencerles, el De La Reina decide ponerse a trabajar él en la saponificación.

Por su parte, Irene y José regresan a Toledo para ayudar a Cristina en los preparativos de su viaje a París y la joven aprovecha para plantearle a su madre que sea su representante con las acciones pero ella rechaza la propuesta y le hace otra recomendación. Y Manuela se sorprende al ver a Gaspar, lo ve distinto por los consejos de don Agustín.

Cristina visita a Digna para ofrecerle que sea ella quién le represente en la junta de accionistas en su ausencia pues piensa que es la persona indicada. Por su parte, Marta decide quemar parte de su diario siguiendo los consejos de doña Clara sin saber que María la está vigilando

Gabriel regresa a casa con Julia con total tranquilidad mientras que todos los De La Reina tratan de reaccionar con cautela para no levantar sospechas en el abogado. Tras ello, Begoña trata de advertir a Julia para que tenga cuidado con Gabriel y al escucharlo el abogado no duda en interrogar a su mujer, que presa de los nervios, termina delatando que sabe toda la verdad sobre él. Es entonces cuando él reacciona de forma amenazante con ella pero Begoña le echa de la habitación.

Capítulo 472 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 8 de enero

Pablo Salazar se pone en contacto con Joaquín para informarle de que los americanos están interesados en que su negocio se encargue de la representación comercial de su producto. Eso sí, la oferta tiene un inconveniente: tiene que trasladarse a Barcelona con lo que eso implica a nivel personal ahora que Gema está embarazada.

Begoña informa a Andrés y Damián de que Gabriel ya sabe toda la verdad y cuando Andrés trata de enfrentarse con su primo, su padre le para los pies. Tras ello, es Damián quién decide enfrentarse con su sobrino y en la conversación ambos terminan sacando a la luz sus viejas rencillas por lo que pasó con Bernardo. Y en ese instante, Gabriel descubre un secreto sobre la herencia de su padre que desmonta su relato.

Darío se pone en contacto con Pelayo para verse una última vez antes de marcharse a México pero él lo rechaza para evitar problemas. Mientras, él y Marta hablan sobre su viaje y la De La Reina muestra sus dudas sobre marcharse con él. Paralelamente, María no duda en investigar la habitación de Marta y al leer el diario descubre momentos íntimos de su cuñada con Fina. Y finalmente, Pelayo se despide de Damián y queda con Darío para proponerle iniciar una vida juntos en México.

Irene y José visitan a Digna mientras Cristina pone al corriente a todos de su decisión de que sea la madre de Joaquín y Luis quien le represente en la junta de accionistas mientras ella está en Francia. Después es Digna quién le cuenta a Damián que será ella quién represente a Cristina mientras él le explica todo sobre lo que pasó con Gabriel. Mientras, Claudia le revela a Cristina que la identidad de Mari Paz es falsa y que su familia lleva mucho tiempo buscándola.

Andrés y Damián ponen a Marta al corriente de lo de Gabriel y el ex militar trata de reunirse con Isabel para que le ayude a acabar con su primo. Mientras, María le propone a Gabriel un pacto: ella le entregará el diario de Marta a cambio de que él le devuelva la carta que le incrimina en la muerte de Víctor.

Capítulo 473 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 9 de enero

Damián alerta a Tasio y le revela toda la verdad sobre los secretos de Gabriel y su verdadera cara y después es él quien le cuenta todo a Carmen para que sepa el peligro que corren con el director dela fábrica. Mientras, Cristina se despide de Luz y de Luis antes de recoger todas sus cosas con la ayuda de sus padres y pone rumbo a París.

Pelayo anuncia a doña Clara y Marta su decisión de marcharse a México junto a Darío. Pero su madre no se lo toma bien pues piensa que está cometiendo un grave error. Tras ello, doña Clara no duda en buscar a Darío para convencerle de que rechace la oferta de su hijo a cambio de dinero pero él lo rechaza. Después, la mujer se disculpa con su hijo antes de que se despida definitivamente de ella y de Marta.

Andrés consigue que Isabel acceda a reunirse con él. Y aunque de primeras la ex secretaria de Jesús no está por la labor de ayudarle, termina accediendo a desenmascarar a Gabriel al conocer la situación de Remedios y que el abogado cuenta con la colaboración de María. Tras ello, Isabel termina revelando un detalle clave: Gabriel y Jesús tenían un pacto. Algo que termina por dejar devastado a Damián al sentirse completamente traicionado.

Alguien acecha a Claudia sin que ella lo sepa. Por su lado, Gema sufre un fuerte dolor en la tienda delante de Teo. Carmen llama a urgencias y finalmente la dependienta termina perdiendo el bebé y tiene que ser intervenida de urgencia poniendo su vida en peligro.

Finalmente, María le entrega a Gabriel el diario de Marta en el que revela todos los detalles íntimos de su relación con Fina y de cómo Pelayo también es homosexual. Y él cumple con el pacto y le da a cambio la carta que la incrimina. Tras ello, ambas se dejan llevar por la pasión.