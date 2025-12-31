'Sueños de libertad', avance del próximo capítulo tras parar en Año Nuevo: la sospecha de Gabriel y Pelayo, en peligro

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Pero antes, esta semana, la serie diaria de Antena 3 vivirá un nuevo parón en su emisión el jueves 1 de enero, día de año nuevo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María empezaba a darse cuenta de que Begoña está actuando de forma extraña y tras ver la figura de una mujer saliendo de la finca intentaba investigar quién es. Tras ello, María llamaba a Gabriel para que adelante su regreso. Por su parte, Begoña ponía al corriente a Damián y a Andrés de la visita de Isabel y de todo lo que le ha contado y los tres decidían mantener la calma y actuar ante Gabriel como si no pasara nada.

Tasio le comunicaba a Cloe que ya han concluido las obras aunque les falta un permiso clave para la seguridad y ante la presión por tener que sacar adelante el trabajo, proponía reanudar la producción sin dicha autorización. Y aunque no está muy de acuerdo, Tasio terminaba accediendo pues supone readmitir a los trabajadores despedidos.

Tanto Cristina como Manuela insistían a Claudia con que debe denunciar a Mari Paz por el robo en su habitación. Por su lado, Cristina le contaba a Luis que la sustancia que se tomó Beltrán para suicidarse salió de la fábrica. Tras ello, la joven decidía hablar con Cloe para indagar sobre la posibilidad de seguir su carrera como perfumista en París.

Después de la dimisión de Pelayo, Damián descubría que don Pedro estuvo implicado en la conspiración contra su yerno. Y Pelayo le planteaba a Marta la posibilidad de marcharse juntos a México pero ella no parecía por la labor de abandonar Toledo. Tras ello, Marta se reunía con Miguel Ángel Vaca para hablar de la marcha a México. Y después, Darío regresaba para tratar de saber cómo se encuentra Pelayo.

Begoña se sinceraba con Luz sobre la verdadera cara de Gabriel y mostraba su malestar por no haber confiado en Andrés y haberle dejado solo. Y finalmente, Gabriel regresaba de París dejando descolocados a los de La Reina y obligándoles a fingir y seguir con su plan para no levantar sospechas.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 469 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 2 de enero tras su parón en Año Nuevo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 469 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María y Gabriel tienen una tensa conversación sobre la mujer que se reunió con Begoña. El abogado asegura no haber sentido nada raro con su mujer y su tío, pero María confiesa que vio a Begoña muy nerviosa y que tiene claro que le mintieron sobre la misteriosa visita de Isabel. Y ella le pide mantenerse en alerta por si han conseguido descubrir la verdad.

Luz anuncia a Joaquín y Gema que ha conseguido que uno de los mejores obstetras de España ha accedido a seguir el embarazo de Gema pero el elevado coste de su tratamiento hace que empiecen a temer por su futuro aunque Joaquín se compromete a hacerse cargo de todo. Mientras, Cristina informa a Luis su decisión de marcharse a París para seguir con su carrera y él termina apoyándole.

Damián pone a Digna al corriente de todo lo que han descubierto sobre Gabriel y le pide que sea discreta y actúe con normalidad hasta que puedan acabar con él. También Andrés le cuenta todo lo de Isabel a Luis. Mientras, Cloe le propone un acuerdo a Joaquín para que su nuevo negocio colabore con Brossard pero el Merino lo rechaza por orgullo. Y Julia se muestra entusiasmada por el anillo que Gabriel le ha traído de París mientras Begoña reaccione con frialdad.

Marta le cuenta a Cloe que quizás se marcha a México con Pelayo y la francesa se muestra con pesar por perderla. Mientras, Pelayo y Darío se reencuentran y deciden pasar la noche juntos. Antes de marcharse, María les ve juntos. Y en la tienda, Cristina le cuenta a Claudia su plan para irse a París y después Claudia pone al corriente a doña Clara de lo sucedido con Mari Paz.

Finalmente, Gabriel intenta acercarse a Begoña y le entrega el regalo que le ha traído de París. Y aunque ella trata de mostrarse con naturalidad no puede evitar estar mucho más fría con su marido.