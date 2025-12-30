'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 31 de diciembre: la alianza contra Gabriel en su regreso

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Pero antes, esta semana, la serie diaria de Antena 3 vivirá un nuevo parón en su emisión el jueves 1 de enero, día de año nuevo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián ponía a Digna al corriente de lo que ha descubierto sobre Gabriel tras hablar con Remedios y reconocía que tenía que haber hecho caso a Andrés y ahora ambos temen por Begoña y Julia y sobre todo por el futuro de la empresa. Por su parte, Luz se mostraba enfadada con Luis por haberse aliado con Andrés para desenmascarar a Gabriel pero el perfumista le contaba a su mujer que hay motivos para desconfiar del abogado.

Claudia compartía con Carmen y Gema su malestar ante lo sucedido con Mari Paz tras ponerse violenta con ella cuando la despidió por sus mentiras. Mientras Carmen y Tasio tenían una conversación en la cantina y ambos acordaban retomar su relación tras cerrar las heridas abiertas. Por su lado, Gaspar compartía con Manuela su diagnóstico y le invitaba a cenar, pero ella le rechazaba.

Pelayo se abría con Damián y le confesaba su decisión de dejar el cargo de gobernador civil explicándole todo lo que ha pasado con Cárdenas y su chantaje. Y el patriarca con temor por cómo puede afectar todo esto a Marta decidía darle su apoyo. Tras ello, Damián trataba sin éxito de convencer a Miguel Ángel Vaca para salvar a Pelayo.

Después de su conversación con Marta, Cloe no dudaba en interesarse por el negocio de Joaquín y se acerca para conocer de primera mano todo su potencial. Por otro lado, Cristina regresaba de Madrid y junto a Claudia descubrían que alguien ha robado en su habitación y todas las miradas están puestas en Mari Paz.

Begoña no dudaba en hablar con Gema muy preocupada por el tema de su embarazo y su situación emocional. Finalmente, Isabel se presentaba en casa de los De La Reina y se reunía con Begoña para hablarle sin tapujos de su relación con Gabriel y de todos sus secretos. Tras ello, la enfermera se quedaba descolocada y la echa de casa. Y Damián hablaba con Andrés para saber cómo actuar con Gabriel y poder acabar con él.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 468 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 31 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 468 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María empieza a darse cuenta de que Begoña está actuando de forma extraña y tras ver la figura de una mujer saliendo de la finca intenta investigar quién es. Tras ello, María llama a Gabriel para que adelante su regreso. Por su parte, Begoña pone al corriente a Damián y a Andrés de la visita de Isabel y de todo lo que le ha contado y los tres deciden mantener la calma y actuar ante Gabriel como si no pasara nada.

Tasio le comunica a Cloe que ya han concluido las obras aunque les falta un permiso clave para la seguridad y ante la presión por tener que sacar adelante el trabajo, propone reanudar la producción sin dicha autorización. Y aunque no está muy de acuerdo, Tasio termina accediendo pues supone readmitir a los trabajadores despedidos.

Tanto Cristina como Manuela insisten a Claudia con que debe denunciar a Mari Paz por el robo en su habitación. Por su lado, Cristina le cuenta a Luis que la sustancia que se tomó Beltrán para suicidarse salió de la fábrica. Tras ello, la joven decide hablar con Cloe para indagar sobre la posibilidad de seguir su carrera como perfumista en París.

Después de la dimisión de Pelayo, Damián descubre que don Pedro estuvo implicado en la conspiración contra su yerno. Y Pelayo le plantea a Marta la posibilidad de marcharse juntos a México pero ella no parece por la labor de abandonar Toledo. Tras ello, Marta se reúne con Miguel Ángel Vaca para hablar de la marcha a México. Y después, Darío regresa para tratar de saber cómo se encuentra Pelayo.

Begoña se sincera con Luz sobre la verdadera cara de Gabriel y muestra su malestar por no haber confiado en Andrés y haberle dejado solo. Y finalmente, Gabriel regresa de París dejando descolocados a los de La Reina y obligándoles a fingir y seguir con su plan para no levantar sospechas.