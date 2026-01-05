'Sueños de Libertad', avance próximo capítulo del miércoles 7 de enero: Begoña, amenazada por Gabriel y dos regresos

'Sueños de libertad' volverá a vivir un parón en su emisión este martes 6 de enero al ser festivo nacional por el día de Reyes. La ficción prepara además el estreno de su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna hablaba con Luis y Luz y analizaba con ellos todas las mentiras y secretos de Gabriel y cómo deben actuar a partir de ahora para evitar levantar sospechas y poder acabar con él. Además Digna pedía dejar a Joaquín al margen. Después, Begoña trataba de disculparse con Digna por haber sucumbido ante Gabriel y haber provocado que adopte a Julia y ambas terminaban acercando sus posturas.

Paralelamente, Joaquín se reunía con Cloe y aceptaba su propuesta para trabajar con Brossard para así poder pagar el tratamiento de Gema. Mientras, en la fábrica, se desataba un nuevo conflicto después de que los trabajadores descubran que no tienen el permiso para reanudar la actividad y aunque Tasio trataba de controlar la situación se le iba de las manos. Tras ello, Cloe presionaba a Tasio para reactivar la producción lo antes posible.

Tras descubrir los planes de Cristina de marcharse a París, Damián le proponía a la joven ser el representante de sus acciones en su ausencia. La hija de Irene también recibía una oferta de Gabriel que no dudaba en rechazar a la espera de decidir si lo deja en manos de Damián.

Doña Clara se quedaba muy preocupada al conocer la relación de Pelayo con Darío y la existencia del diario de Marta hablando de toda su vida y les aconsejaba a ambos que extremen las precauciones y eliminen cualquier tipo de prueba que pueda ponerles en peligro.

Por su parte, Gabriel le revelaba a María que tiene la sospecha de que Marta es homosexual al igual que Pelayo y le pedía que recabe pruebas para poder utilizarlo contra los De La Reina ahora que teme que le hayan podido descubrir tras la extraña frialdad de Begoña. Después Cloe le confesaba a Marta que sospecha que Gabriel haya hecho un pacto con el señor Brossard. Y finalmente, Begoña, Andrés y Damián se alertaban al saber que Gabriel ha sacado a Julia del colegio sin avisar.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 471 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 7 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 471 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la angustia en la casa de los De La Reina se apodera al no saber donde está Julia y por qué Gabriel se la ha llevado del colegio sin avisar. Andrés y Damián tratan de calmar a Begoña para no levantar sospechas en el abogado pues creen que todo es una maniobra para que confiesen que le han desenmascarado. Y Andrés no duda en interrogar a María para saber si está compinchada con Gabriel.

En la fábrica, Tasio comparte con Carmen su frustración porque los operarios se niegan a volver a los trabajos de saponificación mientras no tengan todos los permisos de seguridad. Después, Tasio y Luz se reúnen con los trabajadores afectados para tranquilizarles sobre la situación de la fábrica y al ver que no va a ser capaz de convencerles, el De La Reina decide ponerse a trabajar él en la saponificación.

Por su parte, Irene y José regresan a Toledo para ayudar a Cristina en los preparativos de su viaje a París y la joven aprovecha para plantearle a su madre que sea su representante con las acciones pero ella rechaza la propuesta y le hace otra recomendación. Y Manuela se sorprende al ver a Gaspar, lo ve distinto por los consejos de don Agustín.

Cristina visita a Digna para ofrecerle que sea ella quién le represente en la junta de accionistas en su ausencia pues piensa que es la persona indicada. Por su parte, Marta decide quemar parte de su diario siguiendo los consejos de doña Clara sin saber que María la está vigilando

Gabriel regresa a casa con Julia con total tranquilidad mientras que todos los De La Reina tratan de reaccionar con cautela para no levantar sospechas en el abogado. Tras ello, Begoña trata de advertir a Julia para que tenga cuidado con Gabriel y al escucharlo el abogado no duda en interrogar a su mujer, que presa de los nervios, termina delatando que sabe toda la verdad sobre él. Es entonces cuando él reacciona de forma amenazante con ella pero Begoña le echa de la habitación.