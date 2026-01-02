'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 5 de enero: Marta y Julia, las nuevas víctimas de Gabriel

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Tras su parón por Año Nuevo, la ficción regresaba a Antena 3 este viernes antes de volver a parar por Reyes la próxima semana.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María y Gabriel tenían una tensa conversación sobre la mujer que se reunió con Begoña. El abogado aseguraba no haber sentido nada raro con su mujer y su tío, pero María confesaba que vio a Begoña muy nerviosa y que tiene claro que le mintieron sobre la misteriosa visita de Isabel. Y ella le pedía mantenerse en alerta por si han conseguido descubrir la verdad.

Luz anunciaba a Joaquín y Gema que ha conseguido que uno de los mejores obstetras de España ha accedido a seguir el embarazo de Gema pero el elevado coste de su tratamiento hace que empiecen a temer por su futuro aunque Joaquín se comprometía a hacerse cargo de todo. Mientras, Cristina informaba a Luis su decisión de marcharse a París para seguir con su carrera y él terminaba apoyándole.

Damián ponía a Digna al corriente de todo lo que han descubierto sobre Gabriel y le pedía que sea discreta y actúe con normalidad hasta que puedan acabar con él. También Andrés le contaba todo lo de Isabel a Luis. Mientras, Cloe le proponía un acuerdo a Joaquín para que su nuevo negocio colabore con Brossard pero el Merino lo rechazaba por orgullo. Y Julia se mostraba entusiasmada por el anillo que Gabriel le ha traído de París mientras Begoña reaccionaba con frialdad.

Marta le contaba a Cloe que quizás se marcha a México con Pelayo y la francesa se mostraba con pesar por perderla. Mientras, Pelayo y Darío se reencontraban y decidían pasar la noche juntos. Antes de marcharse, María les veía juntos. Y en la tienda, Cristina le contaba a Claudia su plan para irse a París y después Claudia ponía al corriente a doña Clara de lo sucedido con Mari Paz.

Finalmente, Gabriel intentaba acercarse a Begoña y le entregaba el regalo que le ha traído de París. Y aunque ella trataba de mostrarse con naturalidad no puede evitar estar mucho más fría con su marido.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 470 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 5 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 470 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna habla con Luis y Luz y analiza con ellos todas las mentiras y secretos de Gabriel y cómo deben actuar a partir de ahora para evitar levantar sospechas y poder acabar con él. Además Digna pide dejar a Joaquín al margen. Después, Begoña trata de disculparse con Digna por haber sucumbido ante Gabriel y haber provocado que adopte a Julia y ambas terminan acercando sus posturas.

Paralelamente, Joaquín se reúne con Cloe y le dice que acepta su propuesta para trabajar con Brossard para así poder pagar el tratamiento de Gema. Mientras, en la fábrica, se desata un nuevo conflicto después de que los trabajadores descubran que no tienen el permiso para reanudar la actividad y aunque Tasio trata de controlar la situación se le va de las manos. Tras ello, Cloe presiona a Tasio para reactivar la producción lo antes posible.

Tras descubrir los planes de Cristina de marcharse a París, Damián le propone a la joven ser el representante de sus acciones en su ausencia. La hija de Irene también recibe una oferta de Gabriel que no duda en rechazar a la espera de decidir si lo deja en manos de Damián.

Doña Clara se queda muy preocupada al conocer la relación de Pelayo con Darío y la existencia del diario de Marta hablando de toda su vida y les aconseja a ambos que extremen las precauciones y eliminen cualquier tipo de prueba que pueda ponerles en peligro.

Por su parte, Gabriel le revela a María que tiene la sospecha de que Marta es homosexual al igual que Pelayo y le pide que recabe pruebas para poder utilizarlo contra los De La Reina ahora que teme que le hayan podido descubrir tras la extraña frialdad de Begoña. Después Cloe le confiesa a Marta que sospecha que Gabriel haya hecho un pacto con el señor Brossard. Y finalmente, Begoña, Andrés y Damián se alertan al saber que Gabriel ha sacado a Julia del colegio sin avisar.