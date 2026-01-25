Samantha Hudson se lleva todos los aplausos en los Premios Feroz 2026 con su discurso antifascista

Este sábado, 24 de enero, se han otorgado en Pontevedra los Premios Feroz 2026. Una gala, como viene siendo habitual, con tintes políticos. Aunque, sin lugar a dudas, el discurso más reivindicativo fue el que pronunció Samantha Hudson, la encargada de entregar el premio a la mejor serie dramática.

La artista hizo un alegato contra el fascismo que se llevó los aplausos de todos los presentes y recibió también infinidad de elogios en las redes sociales. "Premio a la mejor serie dramática. Diréis '¿qué carajos hace Samantha Hudson dando este premio con lo vivaracha que es ella?'", empezó diciendo la actriz nada más hacer acto de presencia en el escenario.

Acto seguido, hacía un repaso de los sucesos dramáticos que han sucedido este 2025 y que, posiblemente, seguirán en el 2026: "Pues yo creo que tiene todo el sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que para muchísima gente yo soy una tragedia, aunque para tragedia el año que llevamos. Hagamos un repaso: el genocidio en Palestina, la barbarie que están llevando a cabo en Sudán, Irán, El Congo, la ultraderecha campando a sus anchas, la crisis climática, la especulación inmobiliaria con los fondos buitres y los rentistas desorbitando los alquileres y lo peor de todo: la invasión de okupas. Ojalá tener miedo de que me okupen la casa porque significaría que me puedo permitir una", decía, llevándose una ovación de los asistentes.

Las palabras contra el fascismo de Samantha Hudson

"Ves todo este percal y no puedes evitar preguntarte ¿quién estará detrás de todas estas atrocidades? ¿Quién tendrá la culpa de todo esto?", se cuestionaba. Samantha Hudson daba la respuesta, aunque con su habitual ironía: "Los colectivos vulnerables, los pensionistas, las malvadas feministas que como histéricas amenazan con ejercer su derecho al aborto. ¡Hombre de quién iba a ser la culpa! ¿De los millonarios? ¿De los tecnócratas? ¿De un presidente imperialista? No, hombre, no. La culpa es de los inmigrantes ilegales que vienen a quitarnos el trabajo y por supuesto no nos olvidemos de las personas trans, esos malvados seres que hacen cosas horribles como ir al baño o participar en el deporte", ironizaba, sin poder contener la risa.

Samantha Hudson terminó su discurso haciendo referencia a todos esos jóvenes que defienden la dictadura: "Para colmo esta oleada de jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor. A ver cómo íbamos a subir El Lip Combo a TikTok si nos hacía falta un marido hasta para ir a mear. Y eso a vosotras, porque a mí...", dijo, haciendo referencia a que a las personas como ella, homosexuales o transexuales, en aquella época les asesinaban. "Pero aún así, no llamemos esto fascismo ¿vale? No le llamemos fascismo porque eso es un pensamiento extremista. Esta gente no son fascistas, son personas tradicionales", bromea la artista.

"Que esto es muy divertido porque una dice 'ellos, ellas, elles', y se enfadan. '¡Sacrilegio! El género neutro no, hay que economizar el lenguaje'. Ahora, para decir nostálgicos del régimen en vez de fachas, ahí no hay economía que valga. Eso es un recurso retórico, una figura literaria, ¿verdad?", sentencia, provocando las carcajadas y los aplausos de los presentes en la gala.

El discurso de Samantha Hudson provoca infinidad de reacciones en redes sociales

Estas palabras de Samantha Hudson enseguida se viralizaron en las redes sociales, donde los usuarios de X, en su inmensa mayoría, aplaudieron su valentía. El vídeo ya cuenta con ocho mil likes y dos mil retuits.

