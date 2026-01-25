Las actrices de 'La Promesa' María Castro y Marta Costa abochornan a los Premios Feroz y denuncian el clasismo en la industria

La denuncia de María Castro y Marta Costa, actrices protagonistas de 'La Promesa' en La 1 de RTVE, fue uno de los grandes momentos de la noche en unos Premios Feroz 2026 que acapararon muchas críticas por el papel de sus presentadores y que resultaron sin sorpresas; con una regada de premios a Movistar Plus+ por 'Los Domingos' con cinco galardones (incluyendo el de Mejor película dramática), por 'Yakarta', premiada como Mejor serie dramática, y por 'Poquita fe', que se alzó con el reconocimiento a Mejor serie de comedia.

Las intérpretes de la ficción de Bambú que se emite cada tarde (y con éxito) en la cadena pública subieron al escenario para entregar uno de los galardones y, durante su discurso, hicieron una potente e inapelable reivindicación contra el menosprecio y subestimación que existe hacia las series diarias dentro del ecosistema de premios y frente a la brecha innegable entre lo que realmente apoya la audiencia y lo que reconoce la supuesta crítica especializada. En este caso, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, un grupo integrado por más de 220 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e internet.

En otras palabras, María Castro y Marta Costa quisieron aprovechar su breve intervención en la décimo tercera edición de los Premios Feroz para hacer ver cómo el reconocimiento de quienes deciden los premios está cada vez más en las antípodas con respecto a las preferencias del público general. Así, abochornaron el clasismo imperante en la industria ante unos asistentes que, en muchos casos, no pudieron disimular sus caras de incomodidad.

"Somos de 'La Promesa' y, como Teruel, también existimos"

"Bueno... qué caras de sorpresa veo por aquí entre las estrellas del audiovisual español", soltó en primer lugar, y con mucha retranca, María Castro. "Yo creo que esta gente está flipando y creo que se está preguntando qué pintamos aquí", añadió Marta Costa con el mismo tono. "Somos de 'La Promesa', que es una serie diaria en abierto, no sé si os quiere sonar algo de eso", continuó con la ironía Castro. "Yo entiendo que seamos como un unicornio en estos premios, pero sí, amigos, somos como Teruel, también existimos", apostilló su compañera, levantando aplausos entre algunos de los presentes en la ceremonia.

Acto seguido, María Castro retrataba con humor la gran diferencia que hay en los tiempos de producción entre las series diarias y las ficciones "de culto": "Es que la gente que está aquí es esa gente que hace series de culto: seis capítulos de 20 minutos. Que digo yo: 6 por 20 son 120 minutos. Es lo que hacemos tú y yo en una jornada laboral". "En una flojilla", puntualizó Marta Costa, dejando patente cómo el trabajo en los seriales es mucho más maratoniano y sacrificado por mucho que no se valore en premios como los Feroz.

"Nuestro equipo de guion es capaz de escribir en una semana lo mismo que estos de Amazon Prime y HBO en un año completo"

"Hay que recalcar que nuestro equipo de guion es capaz de escribir en una semana lo mismo que estos de Amazon Prime y HBO en un año completo", sentenció sin contemplaciones Costa, pintando así la cara a un sector marcado por un clasismo cada año más evidente que considera que las series diarias son de segunda y de inferior calidad. "Yo entiendo que nos ignoren, somos series que lo petan en audiencia, que las ven con la familia, con los amigos...", proseguía Castro de forma muy sarcástica. "De esas que de vez en cuando ganan algún premio internacional, de estos que no tienen ninguna importancia. ¿Los Emmy os suenan? Lo digo porque 'La Promesa' ganó uno", satirizó Marta.

María Castro: "Espero que en un futuro sí que se animen a votar a las series que la gente de la calle realmente sí que ve"

"Todo esto lo hemos dicho en tono de broma porque estamos muy contentas, estamos felices porque solo nos ha costado 700 capítulos poder pisar este escenario", verbalizó la actriz que da vida a Ángela en 'La Promesa', siendo otro dardo irónico y afilado hacia los críticos de los Premios Feroz 2026. "Pero como entregadoras eh, como entregadoras", matizó María Castro, que puso el broche a ese apoteósico alegato con una poderosa reflexión (y llamamiento incluido) que representa a muchos: "Espero que en un futuro sí que se animen a votar a las series que la gente de la calle realmente sí que ve. Me voy a tomar esas sonrisas incómodas como una promesa".