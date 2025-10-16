Preguntan a Samantha Hudson sobre su paso por 'MasterChef Celebrity' y revela lo que vivió dentro

Samantha Hudson ha sido la última invitada al podcast de Arnau Martínez, 'Chico de revista'. Allí, la artista ha hablado, sin pelos en la lengua como es habitual en ella, sobre su paso por 'MasterChef' y sobre el motivo por el cual "jamás" iría a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.
Samantha Hudson fue concursante de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'. Y, aunque se fue en la segunda gala, su paso por el talent culinario de TVE dejó momentazos. Aunque ella no tiene un buen recuerdo de esa etapa televisiva, ya que se sentía un poco fuera de contexto: "Fui a 'MasterChef' pero me sentía una embajadora del underground en la televisión", confiesa entre risa.
Ante esto, Arnau Martínez le recuerda que "se quedaban flipando con algunas cosas tuyas el resto de concursantes, porque al final representabas algo que para ellos está muy lejos". "Bueno y ellos representan algo que está muy lejos para mí", le replica su invitada.
"Mi postura en realidad es la de incomodar a la gente tanto como me incomoda la gente a mí. Porque pienso, ¿que yo tengo que estar rodeada de Terelu Campos?". Respecto a la hija de María Teresa Campos, Samantha Hudson reconoce que "la amo", ya que "me he criado viéndola en la televisión".
Además, ahonda en cómo recuerda su experiencia por el talent culinario de TVE: "De repente, me pones ahí y estoy como fuera de contexto, veo a David Bustamante haciendo flexiones en el suelo, toda la pesca... estoy en la tele. Entonces, yo estoy desplazada y me siento desconcertada. Y pienso: Vale, pues si yo me desconcierto, vosotras también".
"¿Mantienes el contacto con Terelu?", le preguntó el periodista. A lo que ella contestó con un rotundo: "No". Aunque se justifica alegando: "Piensa que duré dos semanas. Cuando la he visto en 'Sálvame' nos hemos saludado". A quienes acusan a Terelu de ser prepotente, ella lo tiene claro: "Si esa actitud la tuviera un hombre no llamaría nada la atención. Pero la prepotencia en las mujeres está doblemente castigada. Parece que las chicas siempre tienen que ser divinas, majísimas, guapas, encantadoras… Por su puesto siempre tienes que ser una buena persona".
Samantha Hudson tampoco se muerde la lengua a la hora de hablar de 'El Hormiguero' y Pablo Motos. En una entrevista en 'La Vanguardia', aseguró que "jamás iría a 'El Hormiguero'. Algo en lo que se ratifica ante Arnau Martínez: "Yo no quiero regalarle mi presencia a ese hombre". Por eso se desmarca de las palabras de 'Soy una pringada', quien visitó el programa de Antena 3, según ella, para "desmantelarlo". "No desmantelas nada. Eres una invitada más de una temporada larguísima con muchísima gente. Que me parece muy bien que vayas ahí con la camiseta. Pero es que yo no quiero estar con esa persona. Además es que me aburre muchísimo ese programa".
La artista sentencia a 'El Hormiguero': "Tienen a Tamara Falcó difundiendo una ideología ultraderechista"
"Hacen pruebas aburridísimas. El otro día cuando fue Ana Mena le pusieron el reto de adivinar si una persona que estaba de espaldas era un heavy metal o una mujer. ¿Este reto quién lo ha pensado, un cavernícola en su cueva? ¿De verdad este es el entretenimiento que tiene que haber en la televisión? ¿Qué voy a hacer yo ahí? No me apetece, me disgusta ese programa profundamente", asegura Samantha Hudson.
Además, critica el hecho de que tengan a Tamara Falcó de colaboradora: "No me parece normal que tengas que llevar a Tamara Falcó para que haga una perolata absurda sobre la cristiandad, el catolicismo, un discurso de ideología ultraderechista con total impunidad. No lo aguantaría".
"¿No te ha invitado nunca?", quiso saber Arnau Martínez. Una pregunta que sorprendió a su invitada: "¿Cómo me va a invitar Pablo Motos a 'El Hormiguero?'". A la pregunta de si le han invitado a 'La Revuelta', reconoce que "De momento no me han invitado, ojalá. Sí que estuve en 'La Resistencia'. Broncano te amo". A diferencia de Pablo Motos, la artista dedica unas cariñosas palabras al presentador de TVE: "Me cae muy bien, es muy majo".
