RTVE presenta 'Top Chef': Los 16 concursantes, la incógnita de su casting extra y 11 invitados confirmados

Si por algo destacará La 1 en este arranque de 2026 es por la apuesta por formatos de entretenimiento con famosos como concursantes. Tras presentar hace unos días 'DecoMasters', este miércoles ha sido 'Top Chef: dulces y famosos' el que ha abierto las puertas de sus cocinas a los medios en una rueda de prensa en la que ha estado El Televisero.

Con 'Top Chef', La 1 busca repetir el éxito de 'Bake off: famosos al horno' pues de hecho mantiene a buena parte del mismo equipo de la productora BoxFish así como a Paula Vázquez como presentadora y a dos de sus tres jueces (Eva Arguiñano y Paco Roncero) junto al nuevo miembro Osvaldo Gross.

Cabe decir que desde el principio de la presentación, desde RTVE han querido desmarcarse de 'Bake Off' y dejar claro que este 'Top Chef: dulces y famosos' es mucho mejor formato por lo "dinámico" que es. "Este año queríamos hacer algo diferente", destacaba Ana María Bordas, directora de producción de contenidos de RTVE sin querer entrar en los motivos reales por los que la cadena pública no ha podido continuar con la marca de 'Bake Off'. "Este formato es mucho más dinámico, es muy divertido, hay tres fases diferentes y creo que va a tener éxito y que a los espectadores les va a gustar", añadía.

"El programa tiene unos desafíos divertidos e interesantes, tenemos unos concursantes super competitivos, y el formato va teniendo siempre una evolución, con sorpresas en las que los concursantes no saben lo que se van a encontrar. Eso aporta una dinámica muy buena", proseguía explicando Edi Walter, CEO de BoxFish.

Para Paula Vázquez, 'Top Chef' está sirviendo para desengrasar después de la aventura vivida en 'Hasta el fin del mundo'. "Yo enlacé un formato con otro, y pasé del estrés y la carrera a la paz y el dulce de Top Chef. Y este año me encanta el casting porque ha habido mucha química, hay diversión y mucho canalleo", avanzaba la presentadora.

El gran misterio de los concursantes de 'Top Chef'

Cuando TVE confirmó la puesta en marcha de 'Top Chef: dulces y famosos' anunció un casting formado por 12 famosos: Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara. Sin embargo, a todos ellos hay que sumar otros cuatro aspirantes: Nicolás Coronado, Benita Castejón (Maestro Joao), Ana Morgade y Alejandra Osborne.

Y es que según avanzó Poco Pasa TV en su momento, la cadena pública apostó por grabar más entregas del formato y estos cuatro aspirantes lucharían por ganarse una plaza en el programa. Al preguntarles por la dinámica del programa y cuándo y cómo se incorporarán los cuatro nuevos aspirantes, desde la productora no han querido dar muchos detalles. "En algún momento se incorporarán nuevos concursantes con la posibilidad de competir y estar en el programa", confesaban asegurando además que "estaba en las previsiones hacerlo así".

Sin lugar a dudas, la gran estrella del casting de 'Top Chef' es Belén Esteban y la ex colaboradora de 'Sálvame' también ha sido la gran protagonista de la rueda de prensa. "Llevo muchos años en televisión y he hecho programas que me han marcado la vida, pero tengo que decir que Top Chef me ha marcado la vida para bien", destacaba antes de explicar en un corrillo con El Televisero que después del talent de repostería se tomará un descanso en televisión. "Creo que nunca me he podido reír tanto. Somos un cuadro, pero un cuadro bueno. Gracias a TVE por confiar en estas piezas, a mis compañeros que he conocido y gracias al equipo que hay detrás", añadía.

Por su parte, Luis Merlo, que debuta como concursante de un formato de entretenimiento, ha dejado claro lo exigente que está siendo el programa. "Haciendo este programa comprendí por qué no encontraba trabajo, estaba todo aquí. Nunca había trabajado tantísimo", decía con ironía. "Estoy aprendiendo muchas cosas y estoy muy feliz de compartir esta aventura con grandes compañeros y amigos", añadía.

En 'Top Chef: dulces y famosos', Luis Merlo se reencontrará con Eva Isanta, su compañera de 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina' que también debuta como concursante. "Yo me he encontrado con mi autolimitación. Para mí ha sido una experiencia religiosa, no pensaba que me lo iba a tomar tan en serio. Es muy duro porque son muchas horas de trabajo... Y me he encontrado con mis autolimitaciones pero me quedo con la calidad humana de todos. Y con la diversión, he jugado como una niña", destacaba.

La mecánica de 'Top Chef' y todos los invitados que pasarán por el programa

Por las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos' también pasarán otros prestigiosos profesionales para retar a los concursantes con postres sorprendentes, como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. También visitarán el plató otros rostros conocidos, como Chenoa junto con los perros en adopción de 'Dog House', la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie. Además, una pareja de novios pondrá en manos de los 16 concursantes la elaboración de la tarta de su boda.

En cada programa habrá cuatro pruebas donde deberán preparar desde postres clásicos, otros regionales o algunos más sorprendentes, como los realizados con casquería. Un concursante será coronado como Pastelero Top de la semana, lo que le otorga un comodín que le dará el control del juego en el siguiente programa. Y en cada entrega, se eliminará a un participante. Todas las pruebas tendrán un componente de sorpresa y novedad que mantendrá a los concursantes y espectadores en tensión.

En 'Todos contra todos', los concursantes competirán individualmente. El mejor obtendrá un privilegio y el peor, un castigo en ese mismo capítulo. En 'Batalla de equipos', donde jugarán por parejas o tríos, algunos se salvarán hasta el próximo programa y verán a sus compañeros disputar su permanencia desde el salón. Los que no superen esta prueba pasarán a la 'Prueba de Salvación', que les permitirá seguir en el siguiente programa o ir a la definitiva 'Prueba de Fuego', un último reto en el que los concursantes se juegan su continuidad o su expulsión.

Habrá otros desafíos, como 'La caja negra', una prueba especial del formato internacional que aparecerá por sorpresa cuando los concursantes menos se lo esperen. En ella, las celebrities se introducirán en una enorme caja sin luz en la que se esconde el postre de un afamado chef y que deberán replicar sin verlo. Solo contarán con su olfato, su tacto y su gusto.