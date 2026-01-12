¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 12 de enero?

Tras cerrar su primera semana del año con la visita de Juanes, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez al intérprete para conocer los detalles de su próximo álbum de estudio y la gira internacional que arrancará el próximo mes de marzo en el Movistar Arena de Madrid. Y el colombiano cerró su debut en el espacio de La 1 con un actuación en directo.

La visita del cantante de este jueves se tradujo en un 10.6% de share y 1.331.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' lideró una vez más gracias a la visita de María José Campanario, Eduardo Navarrete y Roberto Leal, que alzaron al espacio de Pablo Motos hasta el 16% de share y 1.987.000 espectadores en su segunda emisión del 2026. Por otro lado, 'GH DÚO 4' anotó un 7.7% de cuota de pantalla en su franja express durante su primera noche en Telecinco con 963.000 seguidores.

Sara García, la invitada de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

"¿Pero quién visita hoy lunes, 12 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' regresará a Hollywood recibiendo por primera vez a Chris Pratt, que aterrizará en el espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de su nueva película 'Sin piedad'. Por otra parte, David Broncano se reencontrará con Sara García, la "primera y única astronauta española".

La primera mujer española astronauta 👩‍🚀🇪🇸



Desde 2022, Sara García es miembro de la reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA),​ convirtiéndose así en la primera mujer española que entrena oficialmente para ir al espacio.​​​ 🫡#LaRevuelta @astro_sarag pic.twitter.com/eV5AHbtdj8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 12, 2026

La astronauta española visitará por segunda vez 'La Revuelta' este lunes para hablar sobre su preparación en el centro europeo de astronautas en Colonia Alemania. Lo hace casi un año después de su primera visita, donde presentó su primer libro 'Apuntes de una vida en continua exploración'. Como miembro de la reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), la joven se convirtió en 2022 en la primera mujer española que entrena oficialmente para ir al espacio.

Natural de León, se licenció en Biotecnología en la universidad de su ciudad para más tarde especializarse con un Máster de Investigación Biomédica y Biológica además de su doctorado de Biología Molecular del cáncer e Investigación Transnacional.