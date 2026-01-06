Por qué se cancelan los capítulos de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y cuándo reanudará RTVE las emisiones

'Valle Salvaje' y 'La Promesa' disminuyen el número de emisiones esta semana del 5 al 9 de enero. Ambos seriales de La 1 de TVE no se ofrecerán ni este lunes 5 ni el martes 6 por una alteración de programación que ya contamos anteriormente.

En otras palabras, solo habrá tres capítulos esta semana. Y la explicación reside en la Cabalgata de Reyes y en el Festivo Nacional del 6 de enero. La 1 retransmitirá la llegada de los Reyes Magos de Oriente y el desfile por Madrid este lunes por la tarde, entre las 18:15 y las 21:00 horas. Por tanto, las ficciones y programas como 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra' se quedan sin hueco en la parrilla.

En cuanto a este martes 6, Día de Reyes, La 1 de RTVE ofrecerá una programación más propia del fin de semana como suele ocurrir en los festivos. Lo vimos el Día de Navidad o Año Nuevo. Por ende, la cadena emitirá cine durante toda la tarde, dejando en suspenso por segundo día a 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

¿Y cuándo se retomará el ritmo habitual de emisión? Pues bien, el miércoles 7 de enero, con estas fiestas concluidas, regresará la programación regular y será entonces cuando las dos series diarias de La 1 reanudarán sus respectivos capítulos de estreno. A continuación, te ofrecemos el avance del próximo episodio de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

Avance del capítulo 328 de 'Valle Salvaje' del miércoles 7 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria no duda en decirle a Mercedes que la desprecia pero que el asunto no es que Dámaso sea peligroso para ella sino que lo es para todo el valle y la Casa Grande.

Mientras, Matilde insiste a Mercedes en que quizás fue don Eduardo (Dámaso) quien le revelara a la duquesa lo de su boda con Atanasio. Paralelamente, Dámaso le confiesa a Alejo que se hay llevado una gran decepción.

Asimismo, Matilde se confiesa con Martín porque no entiende qué pecado ha cometido para que la vida sea tan dura con ella. Y Victoria le deja claro a Matilde que si se casó con Gaspar es porque tenía su bendición y que si su marido murió ella ahora quedará muerta en vida.

Adriana y Rafael hablan con José Luis para que sea benevolente con Alejo y permita que no cumpla el pacto que alcanzaron sobre Luisa. Y Alejo le deja claro a la doncella que le dolió mucho que le dijera que no le quería y que no le basta con la disculpa.

Por último, Victoria vuelve a abrir los ojos a Mercedes después de que ella investigue a Dámaso y le revela que a ella también le besó y que está jugando con ambas y que deben juntar sus fuerzas para acabar con Dámaso y sacarle del Valle.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 749 del miércoles 7 de enero

Manuel tiene claro que ha llegado el momento de que todo el mundo sepa quién es la verdadera Leocadia de Figueroa, a la que tilda de embaucadora y estafadora en su propia cara. La señora se revuelve contra el heredero de Luján en un tono amenazante. Si no rectifica, lo va a lamentar. Mientras, Manuel pide tener las espaldas cubiertas a Toño y Enora y no bajar la guardia con Leocadia.

Santos arremete contra Teresa, al igual que lo hace Vera, que le vuelve a reprochar su actuación en la marcha de Lope. La doncella le asegura al ama de llaves que la relación está rota definitivamente.

Lorenzo acusa al marqués de tragar con todo lo relativo a Curro y de cubrir sus miserias, y exige su marcha. En cambio, Alonso le invita a él a marcharse de La Promesa si tan a disgusto está con la vuelta del muchacho a palacio.

Cristóbal descubre a Teresa llorando después de compartir un momento amable con sus compañeras... Curro se da cuenta de que Martina está forzando su amor por Jacobo. María, por su parte, ensaya con Pía cómo contarle a Carlo que está embarazada, sin saber que el muchacho la está escuchando.

La paciencia de Lorenzo tiene un límite y, en mitad de un encontronazo, amenaza a Alonso con hablar con el duque de Carvajal y Cifuentes a ver qué le parece a la Corona que Curro se haya convertido ahora, según él, en un auténtico peligro público. El capitán quiere deshacerse del joven y empleará todos los medios a su alcance.