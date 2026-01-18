Nueva programación en Telecinco: Recorta la emisión de 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' cambia de franja

Tras renovar su programación de tarde esta semana con el regreso de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet a última hora contra 'Pasapalabra', Telecinco afrontará a partir del próximo lunes una reestructuración de su programación matinal con la vuelta de 'El precio justo' con Carlos Sobera, que obligará a hacer unos reajustes en 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'.

Telecinco mantendrá la emisión de 'La mirada crítica' con Ana Terradillos de 8:00 a 9:00 horas a pesar de los discretos datos que viene cosechando el formato y de que haya sido incluso superado por 'Doraemon' en Boing durante varios días. Después, 'El programa de Ana Rosa' seguirá cogiendo su relevo pero ahora con una duración más corta.

Y es que de las cuatro horas y media que duraba hasta ahora 'El programa de AR', el espacio de Ana Rosa Quintana sufrirá un corte del 25% de su duración, pasando a durar ahora tres horas y media pues se emitirá de 9:00 a 12:30 horas según se puede ver en programación.

Este recorte de 'El programa de AR' ha derivado en la eliminación de 'El aperitivo', la sección en la que colaboraba Máximo Huerta, que deja su puesto tras haber rechazado incorporarse a la tertulia política. Buena parte de los tertulianos de esa sección pasarán a formar parte de 'Vamos a ver'.

Por su lado, el programa de Patricia Pardo también sufre un cambio de horario en Telecinco pues ahora el espacio pasará a emitirse de 12:30 a 13:45 horas. Es decir, el magacín de Unicorn Content solo reducirá su duración en apenas 15 minutos a pesar de que sus datos de audiencia tampoco son nada esperanzadores.



Así quedan las mañanas de Telecinco a partir del lunes 19 de enero:

06:00 h - 'Informativos Telecinco. El Matinal'

08:00 h - 'La mirada crítica'

09:00 h - 'El programa de Ana Rosa'

12:30 h - 'Vamos a ver'

13:45h - 'El precio justo'

15:00h - 'Informativos Telecinco 15h'

El reajuste de colaboradores entre 'El programa de AR' y 'Vamos a ver'

Por otro lado, más allá de los cambios de horario de sus magacines como decimos este reajuste provoca también que Unicorn Content haya tenido que hacer un nuevo reparto de colaboradores entre sus dos magacines matinales.

Tras la eliminación de 'El aperitivo', 'El programa de Ana Rosa' centrará todos sus esfuerzos en el análisis de la actualidad política, social y de sucesos con su habitual equipo de colaboradores y redactores. Por su parte, 'Vamos a ver' acogerá todos los contenidos de corazón y reality en la mañana de Telecinco con una reducción drástica de su equipo de redactores tras una oleada de despidos con trabajadores que han sido recolocados en el nuevo 'En el punto de mira'.

De esta manera, según avanza Poco Pasa TV, 'Vamos a ver' seguirá contando con Adriana Dorronsoro, Pepe del Real, Giovana González, Bibiana Fernández, Cristina Tárrega, Luis Pliego, Jorge Borrajo, Omar Suárez, Kike Calleja, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos y Marisa Martín Blázquez.

Mientras que Sandra Aladro y Antonio Montero dejarán las mañanas de Telecinco y reforzarán sus puestos en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat ampliando más su presencia aprovechando que también está producido por Unicorn Content.