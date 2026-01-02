Nacho Abad envía esta advertencia ante el último dato de audiencia en Mediaset: "Llegan nuevos tiempos"

El 2026 ha arrancado con muy buenas noticias para Cuatro después de que la cadena de Mediaset haya conseguido superar a La Sexta en el mes de diciembre. Algo que ha llevado a que Nacho Abad no haya dudado en lanzar un mensaje a la cadena de Atresmedia.

Tras varios meses casi al borde del empate, Cuatro ha conseguido superar a La Sexta por la mínima en diciembre con un 5,9% frente al 5,8% que ha anota LaSexta. Un sorpasso histórico pues La Sexta llevaba 53 meses liderando de forma clara sobre su rival.

Así, Cuatro se sitúa en cuarta posición por detrás de Antena 3, que se mantiene líder con un 12,8%, La 1 que sigue acechando a la cadena líder al anotar un 12,2% y una Telecinco que sigue cuesta abajo y sin frenos marcando su peor mes con un pobre 8,4%.

Ante esta buena noticia, uno de los rostros estrella de Cuatro, Nacho Abad no ha dudado en compartir la felicidad por este sorpasso de la cadena en la que presenta 'En boca de todos' y 'Código 10' a su máximo rival. "Cuatro gana a laSexta en diciembre. Llegan nuevos tiempos. Felicidades a todos los compañeros", escribía el presentador en su cuenta de "X".

Cabe decir que precisamente 'En boca de todos' firma en diciembre su segundo mes con mejor share de la historia con un 6.7%. Mientras que el otro formato que conduce Nacho Abad, 'Código 10' bate su récord mensual de espectadores de la temporada e iguala el mejor share del 'curso' con un 7% y 427.000 seguidores imponiéndose en su franja a su directo competidor (5,5%).