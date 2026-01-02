Audiencias diciembre: De la peor marca histórica de Telecinco a una Antena 3 líder con La 1 de RTVE al acecho

El mes de diciembre llega a su fin y las cadenas dan por concluido el año con la vista puesta en el arranque de las nuevas apuestas de cara al primer trimestre de 2026. El año cierra con una bajada generalizada de las cadenas, destacando el liderato de Antena 3, la estabilidad de TVE y una Telecinco que sigue inmersa en una grave crisis de audiencia tras anotar nuevo mínimo histórico en un mes en el que el consumo es especial por la cantidad de días festivos.

Así las cosas, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder con un 12,8%, perdiendo 2 décimas y encadenando 167 meses de liderazgo ininterrumpido. Tiene en su haber, una vez más, los programas más vistos de la televisión. La 1 de TVE (12,2%) también baja, pero aguanta en la segunda posición, logrando su mejor diciembre desde 2022. Telecinco (8,4%) sigue en caída libre y acumula ya su enésimo mínimo histórico mensual.

Entre las segundas cadenas, sorpasso de Cuatro (5,9%) a La Sexta (5,8%) tras 55º meses consecutivos ganando la de Atresmedia. Ambas pierden 1 y 5 décimas respectivamente.

Por grupos, Atresmedia lidera por 34º mes consecutivo con un 25,5%. Le sigue Mediaset España con un 23%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 18,1% en diciembre.

Antena 3 (12,8%) cierra 2025 siendo líder

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas de Atresmedia

Antena 3 (12,8%) se alza de nuevo como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año pero bajando dos décimas con respecto al mes anterior. Logra la mayor distancia en 30 años con su rival directo en un diciembre, venciendo casi el 80% de los días. Sigue imbatible en Prime Time (13,7%) y mantiene su liderazgo en la Sobremesa (18%).

Antena 3 continúa con el top 3 más visto de la TV y líder absoluto, que tiene entre sus protagonistas de nuevo a 'El Hormiguero' (14,7%), 'La ruleta de la suerte' (22,4%) y 'Pasapalabra' (19,7%).

En el horario estelar, destaca los aceptables datos de los ya finalizados 'El 1%' (12%) y 'La Voz (14,5%). 'La Ruleta Noche' (11,7%) lidera cada sábado, mientras que las series turcas 'Renacer' (10,6%) y 'Una nueva vida' (11%) se mantienen en las mismas métricas. 'La Encrucijada' (9,3%) encara su final muy débil.

En la sobremesa, destaca 'Sueños de libertad' (14,1%), que continúa siendo la serie más vista de la televisión. Mientras 'Y ahora Sonsoles' se mantiene estable en las tardes. En las mañanas, 'Espejo Público' se mantiene y Karlos Arguiñano (17%) lidera su franja.

'Antena 3 Noticias' (19,7%) sigue haciendo historia y sus informativos alcanzan 73 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando unas distancias inalcanzables para sus competidores.

La 1 de RTVE (12,3%) se mantiene estable

TVE frena su crecimiento de audiencia y en diciembre marca un 12,2%, una décima menos que el mes de noviembre. A pesar de ello, se mantiene fuerte en segunda posición y consigue las emisiones más vistas con sus especiales navideños un nuevo año.

'La Revuelta' (11,6%), 'Hasta el fin del mundo' (11,2%), 'Ena. La reina Victoria Eugenia' (11,6%), 'Late Xou' (11,2%), 'Aria, locos por la ópera (9,1%) y los especiales navideños de nochebuena y nochevieja copan lo más visto del horario estelar en la cadena pública.

En la franja matinal, 'La Hora de La 1' (18,3%) y 'Mañaneros 360' (15,9%) se mantienen con buenos datos, al igual que 'Directo al grano' (10,6%), 'Malas Lenguas' (11,8%) y 'Aquí la tierra' (12,9%) por las tardes. Las series 'Valle Salvaje' (11%) y 'La promesa' (12,2%) continúan con buenos números.

Los informativos de RTVE se mantienen como 2ª opción con un buen 13,5%.

Telecinco (8,4%) no levanta cabeza y marca mínimo histórico

Si pensamos creemos que los datos de Telecinco no nos pueden sorprender más de forma negativa, conforme van pasando los meses sus números vuelven a decirnos que su suelo aún no tiene techo. La cadena de Mediaset cierra diciembre con un bajo 8,4%, 6 décimas menos que noviembre, y su peor último mes del año.

En el horario estelar, lo más destacado es 'La isla de las tentaciones' (12,5%), la recta final de 'Bailando con las estrellas' y '¡De Viernes!'. 'La que se avecina' (9,1%) se mantiene débil y 'Gran Hermano' (8,9%) precipitó su final por las bajas audiencias que venía cosechando. El cine no convence tampoco con datos irrisorios en cada uno de los filmes ofertados.

Sus tardes siguen débiles. 'El tiempo justo' no progresa mientras 'Agárrate al sillón', a punto de llegar a su final, se sigue moviendo en torno a un bajo 7,5%. 'El diario de Jorge' es lo mejor del horario vespertino.

En la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' no vive su mejor momento, a pesar mantenerse como el mejor programa diario de la cadena y líder en las televisiones comerciales.

De nuevo los espacios informativos lanzan un SOS. 'Informativos Telecinco' obtiene un ínfimo 7,9%, cayendo a sus peores datos históricos un nuevo mes, a una distancia muy grande del Telediario de TVE y de Antena 3 Noticias.

Cuatro supera por la mínima a La Sexta

Helena Resano en 'La Sexta Noticias'

laSexta (5,8%) se ve superada por Cuatro (5,9%) en una décima, rompiendo la tendencia de los últimos años. Ambas pierden 5 y 1 décima de forma respectiva.

Este mes, destacan 'Aruseros', 'Al rojo vivo', 'Zapeando', 'Más Vale Tarde', 'laSexta Xplica', 'Equipo de Investigación y 'El Intermedio'. laSexta Noticias logra un buen 7,1% y 'Batalla de Restaurantes' obtiene un 5,4%.

Cuatro (5,9%) firma uno de sus mejores datos mensuales de los últimos tiempos, llegando a superar por la mínima a su principal rival.

'Cuatro Milenio' (7%), Horizonte (11,3%), 'Código 10' (7%), 'First Dates' (6,4%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del buen rendimiento del cine. Estables datos para 'En boca de todos' (6,7%), 'Todo es mentira' (6,6%) y 'Lo sabe no lo sabe' (5,5%).

GRUPOS: Atresmedia encadena 34 meses consecutivos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: LA 1 Y ANTENA 3 SE REPARTEN LO MÁS VISTO

PROGRAMA MÁS VISTO: Los especiales navideños de TVE copan el top 3

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto

AUTONÓMICAS: TV3 es la cadena autonómica líder. Buena subida de Aragón TV, su mejor diciembre histórico

CADENAS DE PAGO: Los canales deportivos lideran

Audiencias por targets de edad

Antena 3 es la cadena líder entre las mujeres (14.8% de share) y los mayores de 65 años (15.9%). Por su lado, La1 es la opción más vista en hombres (12.1%) y en espectadores de 13 a 64 años. Boing es la cadena líder entre los niños de 4 a

12 años con un 14.6% de share.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 es la cadena más vista de los martes, y de jueves a sábado en España. Además, es la opción líder en España en las dos franjas de mayor consumo diario: Sobremesa (18%) y Prime Time (13.7%). Por su parte, La1 lidera los lunes, los miércoles y los domingos, y es la primera opción en las franjas de Mañana (16%), Tarde (11.3%) y late night (11.1%).

Por CCAA: Antena 3 y TVE se reparten el país

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

FDF (2.4%) crece y repite como la cadena líder entre las temáticas TDT del mes de diciembre. Energy (2.3%) y TRECE (2%) completan el TOP 3.