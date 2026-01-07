Lo nunca visto en 'La Isla de las Tentaciones': Sandra Barneda abandona por lo ocurrido en el último programa

Este martes 6 de enero, día de Reyes, Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones 9', que ya entra en su recta final. Y, pese a llevar ocho ediciones a sus espaldas (todas menos la primera que presentó Mónica Naranjo), Sandra Barneda ha protagonizado un momento histórico en esta última entrega.

La presentadora, cansada de imponer orden y que los concursantes pasaran de ella, abandonó la hoguera final, provocando que una de las participantes corriera tras ella para intentar que regresara. Tras la emisión de la hoguera de los chicos, llegó el momento que las chicas se reunieran cara a cara con las solteras, a quienes podrían plantear hasta tres preguntas.

Sin embargo, pronto la hoguera de las chicas se volvió absolutamente ininteligible. El momento de máxima tensión se produjo cuando llegó Cristina, la soltera con la que Darío cayó en la tentación. Almudena y ella iniciaron una acalorada discusión. Los intentos de Sandra Barneda para que hablaran de una en una fueron en vano, así como los continuos toques de atención para que cesaran las acusaciones y los insultos que se lanzaban a gritos.

Sandra Barneda explota y abandona la hoguera de las chicas

Harta de que no se la hiciera caso, la catalana acabó por explotar: "¡Pero de verdad…! ¡Me voy! ¡A tomar por saco!". "Mira lo que has conseguido", le reprochaban las cuatro chicas a la tentadora. "O sea, yo no aguanto esto, eh", reconocía Sandra Barneda mientras abandonaba el set de grabación y se marchaba camino de la playa. Esta escena la hemos visto infinidad de ocasiones con los concursantes, pero nunca con la presentadora. Pero hasta su paciencia tiene un límite. Inmediatamente una de las participantes, Almudena, acudió en su búsqueda para pedirle disculpas y que regresara a la hoguera.

La joven intentó justificar su reacción: "¿Has visto como ha venido esa persona? Como voy a dejar que me diga esas cosas...". Sentada en la arena, Sandra Barneda le explicó los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión: "No me parece normal, chicas. ¿Has visto el jaleo que estáis formando? ¡Estad un poco más dignas! Tenéis que intentar estar por encima. Y, sobre todo, respetadme un poco, que lleváis una noche...".

Finalmente, tras un nuevo perdón de Almudena, la presentadora regresó con las participantes, a las que volvió a reprocharles su actitud, advirtiéndoles de que "esto no puede volver a ocurrir". Todas mostraron su arrepentimiento por la "mala noche" que le hicieron pasar. Y no dudaron en pedirle disculpas por lo ocurrido.