Mediaset aclara qué pasará con los programas finales de 'La Isla de las Tentaciones' pendientes de emisión esta semana

Llevamos cinco días de 2026 y Telecinco lejos de resurgir está viviendo unos días completamente catastróficos sin que ninguna de sus ofertas supere los dos dígitos de audiencia. Y es que en estos primeros cuatro días del año, la cadena de Mediaset marca una media del 7%. Para tratar de relanzar sus audiencias, la cadena recupera esta semana 'La isla de las tentaciones' con doble emisión en prime time.

Y es que las navidades de Telecinco están siendo desoladoras después de haber anotado su peor Nochevieja de la historia con el mínimo de campanadas y con ninguna de sus ofertas por encima del 10%. En este sentido, la cadena de Mediaset ha marcado unos pobres 6,2%, 8%, 6,7% y 7,1% entre el 1 y el 4 de enero.

Por ello y después de haber cambiado de estrategia con 'La isla de las tentaciones' durante las navidades, Telecinco ha decidido emitir este martes y miércoles doble entrega en prime time del reality presentado por Sandra Barneda con la hoguera de solteras y las hogueras finales de las parejas.

Así, este martes 6 de enero, 'La isla de las tentaciones' comenzará a las 21:50 horas y se alargará hasta las 0:20 horas en pleno día de Reyes compitiendo con 'Jurassic World' en La 1, un nuevo episodio de 'Renacer' en Antena 3, un recopilatorio de 'Código 10' en Cuatro y 'Batalla de restaurantes' en La Sexta. Mientras que el miércoles, 'La isla de las tentaciones' ocupará toda la noche entre las 21:50 y las 1:05 horas para competir contra 'Jurassic World: Dominion' en La 1, el estreno de 'Nos vamos de madre' con Roberto Leal y su madre Mercedes en Antena 3, la película 'Salvaje' en Cuatro y 'El método Williams' en El Taquillazo de La Sexta.

En la emisión de este martes, la hoguera de solteros continúa con la llegada de Borja a la cita ante el fuego. ¿Qué preguntas le planteará Darío? También regresa Gerard, en esta ocasión para responder a las cuestiones de Gilbert. ¿Será sincero con él? A continuación, llega el momento de que las chicas se reúnan cara a cara con las solteras con las que sus novios han mantenido mayor conexión, a quienes podrán plantear tres preguntas. ¿Será sincera Cristina en sus respuestas a Almudena? ¿Cómo reaccionará Andrea al ver a Érika? ¿Cómo será el encuentro de Mari y Claudia? ¿Encontrará Sandra las respuestas que necesita en Mara?

Tras las hogueras, las parejas regresan a las villas y los solteros y solteras comparten cómo han transcurrido los encuentros ante el fuego. Al día siguiente, Sandra Barneda entra en las villas para anunciar que la experiencia está llegando a su fin y que deben despedirse de sus tentaciones favoritas para afrontar las hogueras finales.

Las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones', el miércoles

Sandra y Juanpi serán los primeros en volver a verse en las hogueras finales que acogerá el programa de este miércoles, 7 de enero (21:45h). Tras ver imágenes de su convivencia en las villas, deberán responder a la gran pregunta antes de despedirse de la experiencia: ¿cómo quieren abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’: juntos, solos o en compañía de un nuevo amor?

Tras su hoguera de confrontación y después de haber vuelto a caer en la tentación, Claudia y Gilbert vuelven a verse las caras para darse explicaciones. ¿Abandonará Claudia con Gerard? ¿Se irá Gilbert con Mari? ¿Se darán una tercera oportunidad o pondrán punto final a su relación? Andrea y Enrique fueron la última pareja en incorporarse a la experiencia. Ambos necesitan pedirse explicaciones. ¿Solucionarán sus problemas de confianza y saldrán reforzados?

Tras 11 años de relación, Almudena y Darío se encuentran de nuevo para tratar de explicar lo que les ha sucedido durante la experiencia. ¿Lograrán superar todo lo que ha pasado en las villas o terminarán para siempre con su relación?