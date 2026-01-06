Programas

Mediaset aclara qué pasará con los programas finales de 'La Isla de las Tentaciones' pendientes de emisión esta semana

por Roberto Jiménez

Telecinco redobla la emisión de 'La Isla de las Tentaciones' esta semana para subir sus audiencias tras cambiar de estrategia durante las navidades.

'La isla de las tentaciones' llega a su final.
'La isla de las tentaciones' llega a su final. | Telecinco

Llevamos cinco días de 2026 y Telecinco lejos de resurgir está viviendo unos días completamente catastróficos sin que ninguna de sus ofertas supere los dos dígitos de audiencia. Y es que en estos primeros cuatro días del año, la cadena de Mediaset marca una media del 7%. Para tratar de relanzar sus audiencias, la cadena recupera esta semana 'La isla de las tentaciones' con doble emisión en prime time.

Y es que las navidades de Telecinco están siendo desoladoras después de haber anotado su peor Nochevieja de la historia con el mínimo de campanadas y con ninguna de sus ofertas por encima del 10%. En este sentido, la cadena de Mediaset ha marcado unos pobres 6,2%, 8%, 6,7% y 7,1% entre el 1 y el 4 de enero.

Por ello y después de haber cambiado de estrategia con 'La isla de las tentaciones' durante las navidades, Telecinco ha decidido emitir este martes y miércoles doble entrega en prime time del reality presentado por Sandra Barneda con la hoguera de solteras y las hogueras finales de las parejas.

Así, este martes 6 de enero, 'La isla de las tentaciones' comenzará a las 21:50 horas y se alargará hasta las 0:20 horas en pleno día de Reyes compitiendo con 'Jurassic World' en La 1, un nuevo episodio de 'Renacer' en Antena 3, un recopilatorio de 'Código 10' en Cuatro y 'Batalla de restaurantes' en La Sexta. Mientras que el miércoles, 'La isla de las tentaciones' ocupará toda la noche entre las 21:50 y las 1:05 horas para competir contra 'Jurassic World: Dominion' en La 1, el estreno de 'Nos vamos de madre' con Roberto Leal y su madre Mercedes en Antena 3, la película 'Salvaje' en Cuatro y 'El método Williams' en El Taquillazo de La Sexta.

En la emisión de este martes, la hoguera de solteros continúa con la llegada de Borja a la cita ante el fuego. ¿Qué preguntas le planteará Darío? También regresa Gerard, en esta ocasión para responder a las cuestiones de Gilbert. ¿Será sincero con él? A continuación, llega el momento de que las chicas se reúnan cara a cara con las solteras con las que sus novios han mantenido mayor conexión, a quienes podrán plantear tres preguntas. ¿Será sincera Cristina en sus respuestas a Almudena? ¿Cómo reaccionará Andrea al ver a Érika? ¿Cómo será el encuentro de Mari y Claudia? ¿Encontrará Sandra las respuestas que necesita en Mara?

Tras las hogueras, las parejas regresan a las villas y los solteros y solteras comparten cómo han transcurrido los encuentros ante el fuego. Al día siguiente, Sandra Barneda entra en las villas para anunciar que la experiencia está llegando a su fin y que deben despedirse de sus tentaciones favoritas para afrontar las hogueras finales.

Las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones', el miércoles

Sandra y Juanpi serán los primeros en volver a verse en las hogueras finales que acogerá el programa de este miércoles, 7 de enero (21:45h). Tras ver imágenes de su convivencia en las villas, deberán responder a la gran pregunta antes de despedirse de la experiencia: ¿cómo quieren abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’: juntos, solos o en compañía de un nuevo amor?

Tras su hoguera de confrontación y después de haber vuelto a caer en la tentación, Claudia y Gilbert vuelven a verse las caras para darse explicaciones. ¿Abandonará Claudia con Gerard? ¿Se irá Gilbert con Mari? ¿Se darán una tercera oportunidad o pondrán punto final a su relación? Andrea y Enrique fueron la última pareja en incorporarse a la experiencia. Ambos necesitan pedirse explicaciones. ¿Solucionarán sus problemas de confianza y saldrán reforzados?

Tras 11 años de relación, Almudena y Darío se encuentran de nuevo para tratar de explicar lo que les ha sucedido durante la experiencia. ¿Lograrán superar todo lo que ha pasado en las villas o terminarán para siempre con su relación?

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

Más Información

Programación especial de Reyes.

Qué ver en el día de Reyes en televisión: de la recta final de 'La Isla de las Tentaciones' al evento de cine en La 1 de RTVE

El Televisero
Susanna Griso en 'Espejo Público'

'Espejo Público' da la estocada a Mediaset: ficha a este rostro de sus realitys como colaboradora y ceba otro "robo"

José Sánchez

Últimas noticias