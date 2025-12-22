Filtran el futuro de Almudena y Darío tras 'La Isla de las Tentaciones 9' y las sospechas se confirman

Si hay una pareja que está acaparando todo el protagonismo de la presente temporada de 'La Isla de las Tentaciones' es la formada por Almudena y Darío, la más longeva de la historia. Su situación en el programa de Telecinco está siendo el principal atractivo para los espectadores, y el punto álgido de su experiencia fue el reencuentro ante el espejo que hemos podido ver en los capítulos del lunes y martes.

Los dos protagonizaron una de las escenas más desgarradoras de la historia del formato y, sin duda, la más fuerte de la actual edición. Ambos transgredieron las normas del formato y cruzaron líneas rojas. La reacción de Almudena lanzando un coco al cristal con toda su ira (que acabó golpeando a Sandra Barneda) y el agresivo lenguaje no verbal de Darío, con deplorables descalificativos a su pareja de once años, clamaron al cielo. Desde luego, no fueron imágenes edificantes.

Así, en este punto, con lo que 'La Isla de las Tentaciones 9' nos ha mostrado hasta ahora, parece remota la posibilidad de que Almudena y Darío salgan en pareja tras acabar la aventura. Además, él ha caído definitivamente en la tentación con su soltera favorita y ella avanza cada vez más con Borja, un chico que ha cautivado a la audiencia y que ya ha sido bautizado como el mejor tentador que ha pasado por este reality.

Su nobleza, su sensibilidad y sus encomiables valores han conquistado a todos. Por eso, no es de extrañar que media España fantasee con que Almudena se lance a sus brazos de una vez por todas y salga junto a él de 'La Isla de las Tentaciones 9'. Y esas ilusiones podrían hacerse realidad tras lo filtrado por el periodista Javier de Hoyos.

El también presentador de 'D Corazón' en La 1 de TVE ha publicado unas imágenes en redes sociales en las que se aprecia a Almudena y Borja saliendo juntos de una heladería en Isla Cristina (Huelva), localidad natal del tentador. Esa pillada correspondería al verano (agosto o septiembre), es decir, justo después de la grabación del programa.

Además, De Hoyos asegura que varias personas de la zona le han contado que ambos se han dejado ver en una actitud muy cómplice y cariñosa en más de una ocasión. Sería algo habitual. Por lo que podría existir algo más que una amistad entre ellos. ¿Son pareja en la actualidad?

Entretanto, Javier de Hoyos también ha apuntando la posibilidad de que Darío haya iniciado un romance secreto con Erika tras las últimas informaciones recibidas. De confirmarse, sería todo un giro de los acontecimientos. De esos que suelen quebrar la cabeza del público en los reencuentros finales. El caso es que con estos datos parece evidente que la relación de Almudena y Darío tras 'La Isla de las Tentaciones 9' ya es historia.