La Sexta da la campanada y envía a Ana Pastor a Groenlandia con un programa especial de 'El Objetivo'

Después de conseguir desarticular al gobierno de Nicolás Maduro con su detención, Donald Trump ha puesto ahora el objetivo en hacerse con el control de Groenlandia. Y para analizar todo lo que está pasando en la isla danesa, La Sexta ha preparado un especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor para este miércoles.

Así, Ana Pastor se ha convertido en la primera presentadora de televisión española en viajar a Groenlandia. Un nuevo ejemplo de cómo La Sexta vuelve a marcar tendencia y a mostrar su gran músculo informativo programando una nueva entrega de 'El Objetivo' después de la que emitió hace dos semanas con motivo de la detención de Maduro.

Este especial de 'El Objetivo', que arrancará en torno a las 22:45 horas, se verá las caras con las últimas entregas de 'Dra. Fabiola Jones' en La 1, con una nueva entrega de 'Nos vamos de madre' en Antena 3, con la película 'Hostage' en Cuatro y con el especial de 'El precio de' en Telecinco con la entrevista a Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos.

El programa de Ana Pastor emite este especial tras haberse intensificado las amenazas de anexión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha ido escalando en su pretensión de hacerse con dicho territorio, según su versión, para que no caiga en manos chinas o rusas.

Pastor, desde Groenlandia, aportará una visión cercana sobre cómo se está viviendo esta tensa situación por parte de los habitantes del territorio, que han mostrado su postura contraria a dicha iniciativa de la Administración Trump. Asimismo, analizará cómo Dinamarca y la Unión Europea están respondiendo a esta amenaza y cómo podría influir en las relaciones con Washington, ya bastante tensa a causa de la política de defensa y la OTAN.

