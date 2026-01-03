La película favorita a los Goya que lidera los estrenos del primer fin de semana de 2026 en Movistar+, Netflix o Prime Video

Ya estamos en enero. Ya hemos llegado a un nuevo año, y algunos tienen la suerte de seguir de vacaciones unos días más. Porque ya sabemos que la Navidad dura hasta que pasan los Reyes, al menos en España, y para eso quedan unos pocos días todavía. ¿Ya habéis hecho vuestra lista de regalos? Esperamos que sí. Y, para distraeros un poco en estos días extra que quedan, os traemos los estrenos más destacados que llegan a plataformas de streaming como Netflix, SkyShowtime o Movistar Plus+.

Los más destacados los volvemos a encontrar, una vez más, en Netflix. Primero, con el true crime viral de 'La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt'. Si queréis disfrutarlo mejor, no leáis nada sobre lo que ocurre en la docuserie. También nos llega en la popular plataforma la película 'El gran diluvio'. Sí, lleva ya dos semanas en lo más alto del top de Netflix. Así que, ¿a qué esperas para descubrir su secreto? Por otro lado, en Movistar Plus+ tenemos 'Romería', una de las favoritas a los premios Goya de este año, o 'Los pecadores', ese éxito tan extraño y original de Ryan Coogler y Michael B. Jordan.

La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt

Sinopsis: El caso de Jodi Hildebrandt, la terapeuta de Utah cuyo arresto por maltrato infantil junto con la 'youtuber' Ruby Franke destapó un retorcido caso de manipulación.

Una madre, mundialmente famosa por dar consejos de maternidad y educación en YouTube, acaba entre rejas acusada de maltrato infantil. Ya solo la premisa vuela la cabeza, ¿verdad? Con este caso, se demuestra una vez más que no hay que creerse todo lo que vemos en redes, y que muchas veces, las vidas que vemos a través de la pantalla son una mentira adornada, pero cómo vamos a saberlo si no conocemos a la persona, ¿verdad? El caso de Jodi dio la vuelta al mundo. No solo paralizó el condado de Utah, en Estados Unidos, sino todo internet. Jodi Hildebrandt y Ruby Franke eran dos amigas y creadoras de contenido. Mientras que Jodi era terapeuta, Franke es la que daba la cara en los videos. Pero toda su fama se desvaneció cuando el hijo de Franke acudió a los vecinos en busca de ayuda. Una historia tenebrosa y muy triste. Y Netflix busca exponer toda la verdad de lo que pasó.

Plataforma: Netflix

Sigue mi voz

Sinopsis: Tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos, Klara no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito, "Sigue Mi Voz". Pero un día se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido? ¿Puede realmente sentir algo por Kang, el presentador del programa de radio cuya voz sólo ha oído una vez, superará sus miedos y saldrá de nuevo al mundo?

Ariana Godoy es una de las autoras de habla hispana que más vende en la actualidad. Y las plataformas llevan un tiempo fijándose en ella. No solo tenemos las adaptaciones de la saga que comenzó con 'A través de mi ventana', sino que ahora llega la esperadísima 'Sigue mi voz', cuyo estreno está fijado a comienzos de este año 2026. Dirigida por Inés Pintor y Pablo Santidrián (creadores de 'El tiempo que te doy'), y con Berta Castañé y Jae Woo como protagonistas, se trata de una comedia dramática de amor muy en la línea de los mejores k-dramas, y promete ser un éxito al nivel de la saga 'Culpables', también en Prime Video.

"Esta película ayuda a entender cómo las nuevas generaciones ven el amor, qué les preocupa y, sobre todo, cómo se tratan a sí mismos", explicó Pablo Santidrián, el director, en una entrevista para GQ España. "Tanto Inés como yo queremos contar historias que hablen de aquello que nos preocupa y nos rodea. En el guion y en el rodaje, consultamos con psicólogos y con personas que habían vivido situaciones que se muestran en la película. Esto también nos hizo charlar más con Ariana, ya que en la historia hay mucho de su propia experiencia".

Plataforma: Prime Video

Los pecadores

Sinopsis: Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

La nueva cinta dirigida por Ryan Coogler (director de 'Black Panther') nos ha pillado a todos por sorpresa. No solo porque está siendo un taquillazo, sino porque tanto el público como la crítica están alucinados con la mezcla de géneros que presenta. Protagonizada por partida doble por Michael B. Jordan, 'Los pecadores' nos presenta una historia diferente, que empieza de una forma, y tras un giro sorprendente en los primeros 45 minutos, cambia por completo. Visualmente es increíble, y su dirección artística está cuidada hasta la saciedad. Una de las sorpresas más divertidas de 2025. De hecho, una de las más nominadas a los Globos de Oro, y se espera que dé la gran sorpresa de cara a las nominaciones de los Oscars de 2026.

"Le llamé para proponerle un proyecto y él me dijo: 'Eso suena genial, ¿qué tal este?' Luego me habló de 'Los pecadores', aunque al principio dejó de lado que incluía vampiros y gemelos idénticos", contó Michael B. Jordan en una entrevista para Los Ángeles Times.

Plataforma: Movistar Plus+

Romería

Sinopsis: Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo lo que le permite reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma, inventa un cuento, gracias al diario de su madre, que la libera del estigma que su familia siente por ellos y cumple el deseo de entender el pasado...

La nueva película de Carla Simón que cierra la trilogía de su directora sobre la memoria familiar, compuesta por 'Verano 1993' y 'Alcarràs'. Preseleccionada por España para representar a los Oscar, en esta nueva película Simón da visibilidad a una generación olvidada, la de sus padres, estigmatizada por la heroína y el sida. Un drama centrado en la familia, en la memoria, en el olvido, en los recuerdos. Cada momento duele, pero visualmente enamora, al igual que en las interpretaciones de sus protagonistas, Llúcia García, Mitch o Tristán Ulloa.

"Después de 'Estiu 1993' ya tenía las ideas de 'Alcarràs' y 'Romería', pero nos decidimos por la primera porque necesitaba pausar un poco ese tirar de mi historia más personal. Además, el reto de 'Alcarràs' estaba muy claro. El reto era hacer una película coral con actores no profesionales. El de 'Romería' no lo estaba tanto. Creo que de haber sido mi segunda película, habría resultado menos interesante de lo que es siendo la tercera. La he abordado desde un lugar quizás más lúdico, me he cuestionado, he probado cosas nuevas, y me he atrevido a avanzar y a hacer algo distinto", contó su directora para Fotogramas.

Plataforma: Movistar Plus+

Astérix y Obélix y el reino medio

Sinopsis: Es el año 50 A.C., la Emperatriz de China acaba de ser encarcelada tras un golpe de Estado incitado por Dang Sin Kuing, un príncipe traidor. Ayudada por Granodemaíz, el comerciante fenicio, y su fiel guardaespaldas Wang Tah, la única hija de la Emperatriz, la Princesa Fo Yong, huye a la Galia para pedir ayuda a dos valientes guerreros, Astérix y Obélix, quienes están dotados de una fuerza sobrehumana gracias a su poción mágica. Nuestros dos inseparables galos aceptan por supuesto ayudar a la Princesa a salvar a su madre y liberar a su país. Y así comienza un gran viaje y aventura rumbo a China. Pero César y su poderoso ejército, sedientos de una nueva conquista, también se dirigen hacia el Reino Medio...

'Astérix y Obélix', creados por Goscinny y Uderzo, son uno de los grandes baluartes de la literatura francesa del siglo XX. Mano a mano con el Tintín de Hergé o el Mortadelo y Filemón de Ibáñez, se convirtieron en un icono de los cómics europeos. Tras varias adaptaciones de sus aventuras en el mundo animado, dieron el salto a la gran pantalla en acción real con 'Astérix y Obélix contra César' allá por 1999. Obviamente, fue un exitazo en Francia, y también en España. De ahí salieron varias entregas más, con Gerard Depardieu repitiendo en casi todas. Menos en esta última, que viene con un reparto con Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Julie Chen y Zlatan Ibrahimović. Típica comedia francesa que afina un poco lo visto en las últimas entregas, y nos da una película de aventuras familiar muy entretenida, aunque falla en llevar a la pantalla la magia de los cómics originales.

Plataforma: Filmin

Pitufos

Sinopsis: Cuando Papá Pitufo es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos a una misión al mundo real para salvarle. Con la ayuda de nuevos amigos, los Pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo.

Chris Miller, director de 'La Lego Película' y guionista de 'Spider-Man: Un nuevo universo', vuelve al cine de animación con una nueva adaptación de 'Los pitufos', esta vez en formato musical y ojo, con Rihanna dando voz a Pitufina. Creados por el dibujante belga Pierre 'Peyo' Culliford en 1958, todo tenía un aire comunista bastante diferente a lo que nos presenta su adaptación a Hollywood. En los cómics, ser el diferente siempre traía problemas. En esta película, es precisamente lo que se busca: lo que te hace diferente, es lo que te hace especial, único. 'Pitufos' se la pegó en taquilla, y es que desde Hollywood nunca han sabido adaptar muy bien las historias más propiamente europeas.

"Todos tuvimos que encontrar el estilo perfecto para la animación por computadora, pero siempre nos referimos a Peyo como el 'modelo'. Los cómics muestran cómo se mueven, y la energía, la vitalidad y el 'pop', todo está ahí. La clave estaba en ser siempre conscientes de la simplicidad del diseño y asegurarnos de que transmitiéramos emociones reales con esos ojos y bocas de Pitufo", contó su director en una entrevista para Animation Magazine.

Plataforma: SkyShowtime

Tierra sin ley

Sinopsis: Cuando una profesora universitaria en duelo se enfrenta a dos cazadores a los que sorprende invadiendo su propiedad, se ve arrastrada a una creciente batalla de voluntades con consecuencias catastróficas.

Julian Higgins, director de 'The Colombian Connection', coescribe el guion junto a Shaye Ogbonna para adaptar la novela corta 'Winter Light' de James Lee Burke. Con Thandiwe Newton como protagonista, estamos ante un thriller dramático con tintes de western que busca mantener la tensión durante toda la historia. Aunque no siempre lo consigue, porque es una de esas películas que se cuece a fuego lento, que tiene su propio ritmo, y no todo el mundo conecta igual. La adaptación de Higgins cambia un poco el relato original, 14 páginas que se centran en un profesor jubilado enfrentado a unos cazadores furtivos que se empeñan en atravesar sus tierras sin permiso. En este caso, la protagonista es una mujer afroamericana en duelo por la muerte de su madre.

"Tengo 49 años y creo que he sido una actriz negra de éxito durante muchos, muchos años. Y ha sido poco habitual para mí hacer una película en la que me sigas durante toda la historia", contó Newton en una entrevista con Eric Kohn para IndieWire Studios. "Pensé que 'Tierra sin ley' sería mi última película como actriz. Me dio pena que, justo cuando por fin conseguía hacer algo en lo que de verdad podía hincarle los dientes, pensara que se acababa".

Plataforma: Movistar Plus+

Los asesinos de la luna

Sinopsis: Ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el "Reinado del Terror".

Que Martin Scorsese siga dirigiendo películas es un auténtico privilegio del que no somos plenamente conscientes. Siendo uno de los mejores directores de la historia, de la misma generación que Steven Spielberg o George Lucas, cada una de sus películas es un acontecimiento en sí mismo. Y con 'Los asesinos de la luna' volvió a darnos una de esas obras complejas y repletas de capas, que es una de las favoritas para la temporada de premios.

Además, el realizador neoyorquino siempre ha sabido rodearse de repartos a la altura de las circunstancias. En este caso, tenemos a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro como protagonistas. Pero la que se llevó todas las miradas fue Lily Gladstone, que a punto estuvo de llevarse el Oscar por delante de Emma Stone. Aunque la película es larga (y su ritmo no siempre acompaña), visualmente es increíble, y se nota la mano de un experimentado Scorsese buscando contar una historia largamente pospuesta.

Plataforma: Movistar Plus+

El gran diluvio

Sinopsis: En medio de una inundación de dimensiones colosales, una madre investigadora de IA, An-na, lucha desesperadamente por salvar a su hijo pequeño, Ja-in, de un apartamento inundado en Seúl, enfrentándose a un diluvio bíblico y a una misión de seguridad para proteger a la humanidad, con el agente Hee-jo en medio de esta lucha por la supervivencia.

Las películas coreanas en Netflix siempre encuentran un buen nicho para triunfar. Porque el cine coreano ya no es visto por encima del hombro. Mucho ha llovido desde el éxito de 'Parásitos', y desde entonces, todas las plataformas se apuntaron a la moda de la ficción coreana. Pero Netflix, como muchas otras veces, ha sido el alumno aventajado de la clase. Ahora nos trae 'El gran diluvio', que lleva ya dos semanas como la película de habla no inglesa más vista de la plataforma, con más de 33 millones de visualizaciones, y aún manteniéndose en el número 1 en más de 50 países.

Dirigida por Kim Byeong-woo y está protagonizada por Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kwon Eun-seong, Yu-na, Park Byung-eun, Jeon Hye-jin, Kim Dong-yeong y Kang Bin, se trata de una película apocalíptica de catástrofes, con una mirada algo pesimista hacia la Inteligencia Artificial. Los efectos y la historia funcionan y convergen a la perfección en una trama con giros sorprendentes (sobre todo ese final a lo M. Night Shyamalan).

Plataforma: Netflix