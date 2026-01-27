La nueva serie de Álex González y Asier Etxeandía en Prime Video ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes

Después de que Movistar Plus+ y Netflix hayan mostrado sus cartas y avanzado sus grandes estrenos para 2026, ahora es Prime Video la que ha movido ficha compartiendo las primeras imágenes de 'Day One', su nueva serie española con Álex González como protagonista.

Esta coproducción de Prime Video y 3Cat verá la luz tanto en la plataforma como en 3Cat el próximo mes de marzo. Queda por ver cómo será la estrategia de emisión de esta ambiciosa serie que explora la compleja relación entre la tecnología y la humanidad en la era digital.

Como decimos Álex González ('Operación Marea Negra') encabeza el reparto de 'Day One' junto a Alba Planas ('La virgen roja') y Asier Etxeandía ('Citas Barcelona T2'). A ellos se suman otros actores de la talla de Renata Notni ('Zorro'), Iván Massagué ('Perverso') y Jordi Mollà ('Jack Ryan') así como Mireia Oriol ('Soy Nevenka'), entre otros.

La serie, compuesta por 6 episodios de 45 minutos, ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado, con guion de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López. La producción corre a cargo de Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias S.L., con la producción asociada de Barcelona Mobile World Capital Foundation, y la participación de 3Cat.

Rodada en los espacios tecnológicos más emblemáticos de la capital catalana —como el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Sincrotrón ALBA, Talent Arena, la Torre de Collserola, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Mirador Torre Glòries o el innovador Distrito 22@—, Day One convierte a Barcelona en un personaje más de la historia, un escenario donde la tecnología y la humanidad colisionan.

Así es 'Day One', la nueva serie de Álex González

'Day One' sigue la historia de Ulises Albet (Álex González), un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña.

Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?