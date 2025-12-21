No lleva ni un fin de semana y ya está en lo más visto de Prime Video: Un thriller con Álex González y Aura Garrido

Prime Video ha incorporado a su catálogo una nueva película con Álex González que promete ser uno de sus nuevos pelotazos. De hecho, tras su estreno este pasado viernes 19 de diciembre, la cinta ya se encuentra en el Top 3 de lo más visto de la plataforma, solo por detrás de 'La que se avecina' y la nueva temporada de 'Fallout' superando incluso a uno de sus nuevos fenómenos juveniles, 'Dímelo bajito'.

Hablamos de 'La sospecha de Sofía', una película que llegaba a los cines este mismo año y que ahora pasa a formar parte del catálogo de Prime Video. La cinta está dirigida por Imanol Uribe ('Llegaron de noche') y está protagonizada por Álex González ('Ladrones: La tiara de santa Águeda') y Aura Garrido ('Entrepeneuers').

Completan el reparto de 'La sospecha de Sofía' otros actores como Zoe Stein ('La chica invisible'), Irina Bravo ('ENA, la reina Victoria Eugenia'), Yaiza Guimare ('Nails'), Stefan Weinert ('El correo'), Daniel Kovacks ('El Inmortal'), Ernesto Collado ('Los herederos de la tierra'), entre otros.

'La sospecha de Sofía' es una película de espionaje, contraespionaje y de la búsqueda de la propia identidad que transcurre entre España y Alemania en plena Guerra Fría, con el telón de fondo de grandes hitos de la historia como mayo del 68, la caída del muro de Berlín y el momento político social de la España tardofranquista. La película está basada en la novela del mismo título, gran éxito de ventas, que ya cuenta con 20 ediciones, de la ganadora del Premio Planeta y reconocida escritora Paloma Sánchez-Garnica.

¿De qué va 'La sospecha de Sofía'?

La vida de Sofía y Daniel se anticipa prometedora y feliz hasta que Daniel recibe una enigmática invitación para ir a conocer a su madre biológica a un Berlín del Este sumido en plena Guerra Fría.

Sin él saberlo, aceptar esa invitación se convertirá en el mayor error de su vida ya que se convertirá en la pieza esencial del plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista, y en el que su hermano gemelo, Klaus, jugará un papel clave.