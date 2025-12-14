Hablamos en exclusiva con los protagonistas de 'Dímelo Bajito', la nueva película de la creadora de 'Culpa Mía'

Entre miradas cómplices, confidencias susurradas y algún que otro secreto que solo se cuenta “bajito”, 'Dímelo bajito' llega a la pequeña pantalla de la mano de Prime Video como una historia de emociones a flor de piel. La película, protagonizada por Diego Vidales, Alicia Falcó y Fernando Lindez, se adentra en los pliegues más íntimos del amor, el deseo y las relaciones que se viven cuando todo parece intenso, urgente y definitivo. Un relato generacional que habla de lo que se dice… y de todo lo que se calla.

La trama gira en torno a un triángulo emocional marcado por los silencios, las decisiones no tomadas y los sentimientos que cuesta verbalizar. 'Dímelo bajito' es la primera parte de la nueva saga escrita por Mercedes Ron, autora de la saga Culpables que ha arrasado en todo el mundo con Gabriel Guevara y Nicole Wallace. Sin embargo, esta nueva historia es muy diferente a la anterior, es más adulta y explora temas como la vulnerabilidad, el miedo a perder, la amistad atravesada por el amor y la necesidad de ser escuchados en un mundo que va demasiado rápido.

Una sinopsis sencilla en apariencia, pero cargada de matices, donde cada gesto pesa tanto como las palabras y donde los protagonistas se enfrentan a verdades incómodas, tanto dentro como fuera de la ficción. Con los tres intérpretes hemos hablado en exclusiva largo y tendido sobre el rodaje, y entre risas confesaron pequeños secretos de detrás de cámaras, así como escenas que casi no salen adelante y la química que se creó entre toma y toma. Además, los sometemos a un juego para descubrir quién es el más romántico o intenso del grupo, quién da el mejor beso de película y quién se toma demasiado en serio las escenas de amor.

Interpretáis a un trío amoroso en la película 'Dímelo Bajito', seguro que habéis compartido muchas horas juntos. ¿Sabríais presentaros unos a los otros?

Diego Vidales: Ella es Alicia Falcó e interpreta a Camila Hamilton. Es una chica reservada y perfeccionista, que viene de un pasado un poco oscuro. Durante esta película está en una situación bastante compleja, que es cuando tú sientes dos cosas distintas, pero muy intensas por dos personas distintas.

Alicia Falcó: Y Fernando interpreta a Tiago, un chico que tiene un trauma también en el pasado. Creo que siempre ha sido como el pilar fundamental y el cuidador de su familia. La manera de gestionar ese trauma del pasado de Tiago es como estar muy para dentro con él mismo, un poco frío y enfadado con el mundo y tiene que aprender a superar este trauma porque igual por culpa de ese trauma no se deja sentir o no se deja ser como él es. Y hace un proceso de curación muy guay durante la peli, poco a poco vas empatizando con él y con su corazoncito.

Fernando Lindez: Diego Vidales interpreta a Taylor di Bianco, el hermano pequeño de la familia y, bueno, al contrario que Tiago, tiene otra visión de la vida más, por así decirlo, luminosa. Es más un Golden Retriever, tiene otro tipo de energía. En cuanto al pasado, él tiene todo el trauma que vivió la familia Di Bianco. Él, por autoprotegerse, decidió quedarse un poco al margen y centrarse más en el presente, en la familia, en nuestra madre y en el empezar un nuevo comienzo. No como Tiago, que es más rencoroso, ha sabido perdonar más.

Esta historia tiene muchas semejanzas con 'El verano en que me enamoré'. ¿La habéis visto?

Diego: Yo sí he visto un poco. Soy del Team Conrad.

¿Créeis que los primeros amores ayudan o dificultan el futuro?

Alicia: Yo quiero pensar que ayudan, que todo tipo de amor y de relaciones te hacen crecer y conocerte más a ti mismo y a tu manera de querer, pero no podemos negar que dejan huella para siempre. Y creo que eso también es bonito, aunque duela.

Diego: Sí, yo creo que es un poco la decisión que tú tomes. Porque si tú decides quedarte ahí y estancarte, te vas a estancar. Creo que si tú decides salir adelante, pero con el aprendizaje hecho, es mucho más reconfortante y realmente sí que ayuda.

Fernando: Si las has sabido superar son cosas que te pueden ayudar a afrontar nuevos amores, pero si no las has sabido superar, pues...

¿Qué momento del rodaje os gustaría que estuviera en el making off de la película?

Diego: Hicimos una casa rural los del reparto y jugamos al escondite a oscuras, básicamente. Por ejemplo, Alicia hizo contorsionismo para meterse en un cajón diminuto. De hecho, ganó. Pero se tuvo que doblar el brazo derecho para poder entrar. Y estuvo ahí como media hora. Hubiera sido muy épico.

Alicia: Eso o los viajes en coche escuchando música, los ensayos de baloncesto y de baile.

¿Quién de los tres ha roto más corazones?

Alicia: Los tres hemos roto alguno.

Diego: Somos bastante rompecorazones.

Alicia: Fernando es muy intenso. En el amor nos gana, sí.

Fernando: Me hice un tatuaje por amor, pero no lo voy a enseñar. Está pendiente de borrar.

Alicia: A mí me gustaría ser más intensa en el amor. Ojalá haberme hecho un tatuaje por amor. Ojalá pensar menos y lanzarme menos en el amor.