Joaquín Prat usa dos elocuentes palabras al opinar del escándalo de Julio Iglesias y lanza esta pregunta clave

Es la noticia del día y probablemente de lo que se hablará en todos los programas a lo largo de los próximos días. Uno de los espacios que ha dedicado buena parte de su programa este martes a las acusaciones a Julio Iglesias de presuntas agresiones sexuales ha sido 'El tiempo justo' con Joaquín Prat.

Un asunto que saltaba a primera hora de la mañana tras la publicación de la investigación de Eldiario.es y Univisión y que ha derivado además en una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional de dos de sus ex trabajadoras por una agresión sexual y por posible trata de seres humanos.

"Lo describen todo como un ambiente de control, acoso y terror constante", destacaba Joaquín Prat antes de que se emitiera un breve avance de la investigación y cómo han sido dos chicas de apenas 22 años las que han denunciado a Julio Iglesias por supuesto trato vejatorio y por abusar de ellas sexualmente.

Tras ello, Alfonso Egea explicaba que la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional es contra Julio Iglesias y contra dos mujeres, que serían las supervisoras de las mansiones de Bahamas y de República Dominicana, por haber sido colaboradoras en este truculento suceso.

Al conectar con Raquel Ejerique, adjunta al director de Eldiario.es, Joaquín Prat confesaba que al leer la investigación se había quedado descolocado. "Esta mañana he leído estupefacto y completamente desconcertado todo lo que narráis en esta información que es trabajo de tres años de investigación", destacaba el presentador.

Después de escuchar todo el testimonio de Raquel Ejerique, Joaquín Prat se preguntaba cuál será el siguiente paso de las denunciantes y cuál será su actitud ante la denuncia interpuesta en la fiscalía. "¿Estas mujeres van a denunciar, van a ser representadas por una organización o van a ser ellas las que vayan a una comisaría a denunciar?", cuestionaba el presentador.

"Son ellas las que han denunciado ante la fiscalía de la Audiencia Nacional. Lo que pasa es que lo han hecho con el apoyo de una organización internacional que les ha ayudado a vehicular todo", le aclaraba Raquel Ejerique. "Y tendrán que declarar en el caso de que su señoría decida continuar con el procedimiento", apostillaba el presentador antes de dar la enhorabuena a la periodista.