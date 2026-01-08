Iker Casillas informa de la última hora del estado de salud de Sara Carbonero: "Es más complicado"

Sara Carbonero finalizó sus vacaciones de Navidad en Lanzarote de la forma más abrupta posible al tener que ser ingresada de urgencia por un fuerte dolor abdominal. Así Lo desvelaba la revista Hola! este miércoles, y desde entonces, se ha puesto el foco en el entorno más íntimo de la presentadora. De esta forma, 'El programa de AR' en Telecinco ha ofrecido este jueves las primeras declaraciones de Iker Casillas al respecto.

"Está acompañada de las personas de las que tiene que estar acompañada, está estable", aseguró Isabel Rábago desde 'Y ahora Sonsoles' este miércoles actualizando el estado de la periodista, que continúa en Cuidados Intensivos. Desde 'Espejo Público' también adelantaron que la periodista de 'Informativos Telecinco' Isabel Jiménez había sido uno de sus principales apoyos estos días ingresada.

Iker Casillas rompe el silencio sobre el estado de salud actual de Sara Carbonero

A su vez, Miquel Valls adelantó en el espacio de Antena 3 que su exmarido Iker Casillas estaba al tanto de la situación. Y este jueves, 'El programa de AR ' ha conseguido las primeras declaraciones del exfutbolista sobre la hospitalización de la que fue su pareja. "Está bien, no hay que preocuparse por suerte", aclaraba el madrileño ante los micrófonos del Europa Press.

"En cuanto pueda viene. Date cuenta que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado. Ya va a venir pronto", ha explicado sobre la difícil situación que enfrenta Sara Carbonero, pues ha tenido que permanecer hospitalizada en las Islas Canarias sin posibilidad de trasladarse a un centro en la península. Tal y como explicaron en 'Espejo Público', de requerir un traslado en su estado, este tendría que hacerse en helicóptero.

Su estado actual

De igual forma, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco ha actualizado también la recuperación de la exmujer de Iker Casillas. "Hay buenas noticias que nos llegan desde su entorno, porque si todo va bien, en las próximas horas Sara subirá a planta y por lo tanto saldrá de la UCI", adelantaba el reportero desplazado hasta Lanzarote desde las inmediaciones del hospital.

"También nos dicen que está tranquila, despierta y todo va aparentemente bien. Sabemos que han viajado hasta aquí su hermana y su madre, por lo que están al lado de nuestra compañera periodista en todo momento así como su pareja, José Luis Cabrera", terminaba explicando el reportero de 'El programa de AR'.