Helena Resano tiene que disculparse por lo que le ha pasado en pleno directo tras su vuelta a 'La Sexta Noticias'

por Roberto Jiménez

Helena Resano ha tenido que disculparse con la audiencia por los problemas a los que se ha enfrentado en su regreso a 'La Sexta Noticias'.

Helena Resano en 'La Sexta Noticias'.
Helena Resano en 'La Sexta Noticias'. | La Sexta

Helena Resano ha regresado este miércoles a 'La Sexta Noticias' después de que en los últimos días hayan sido Elia Gonzalo y Beatriz Zamorano quienes se hayan encargado de conducir la primera edición del informativo en su ausencia.

Son muchos los rostros que han regresado este miércoles a la pantalla tras las vacaciones de navidad como Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, David Broncano o El Gran Wyoming. Sin embargo, la ausencia de Helena Resano nada tiene que ver con las vacaciones.

Y es que Helena Resano ya había regresado a su puesto la pasada semana. Sin embargo, el 31 de diciembre, día de Nochevieja, la presentadora se tuvo que volver a ausentar por un problema de voz. Algo que la ha mantenido fuera de la pantalla tal y como ella misma ha explicado.

Este miércoles, la presentadora volvía a su puesto en la primera edición de 'La Sexta Noticias' aunque lo hacía con algún que otro problemilla que le ha llevado a pedir disculpas a la audiencia por no estar del todo recuperada para poder llevar a cabo la conducción del informativo sin problemas.

"Pues pido disculpas por la voz y los gallos con los que os estoy deleitando hoy. El 31 no pude hacer el info porque me quedé sin voz y recuperarla está siendo complicado con este frío", aseguraba Helena Resano en su cuenta de "X".

