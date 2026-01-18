Emma García se sale de su tono habitual para contar lo que le pasó a ella con Julio Iglesias tras las denuncias: "No me gustó"

Tras salir a la luz las graves acusaciones contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas suyas, los usuarios de las redes sociales han tirado de hemeroteca para recordar otros desafortunados momentos del cantante con mujeres en público. Emma García se convirtió, sin quererlo, en protagonista de uno de sus momentos.

El vídeo de la entrevista de la periodista a Julio Iglesias hace más de 20 años, cuando presentaba 'A tu lado' en Telecinco, se ha vuelto viral en los últimos días. Este fin de semana, ella misma ha recordado en 'Fiesta' cómo lo vivió. Fue en el verano de 2002 cuando Emma García entrevistó al artista para el magacín vespertino, predecesor de 'Sálvame'.

'Fiesta' ha reproducido un fragmento de aquella entrevista en la que él tras decirle que "era muy guapa", le preguntó en varias ocasiones si tenía novio. Eso, unido a sus gestos fuera de lugar, como cuando le tocó la barbilla, han sido muy criticados por los usuarios de las redes. "Yo acababa de llegar a Telecinco, presentaba 'A tu lado' y entonces me dicen que tengo que entrevistar a Julio Iglesias", recuerda la comunicadora vasca.

"Yo me presenté, entrevista en mano, con la preocupación y el objetivo de hacer un buen trabajo porque acababa de llegar a la cadena y quería quedarme", asegura. La "preocupación" de Emma García era "cómo hacerle una buena entrevista a un señor de la edad de mi padre del que ya me habían avisado que me iba a vacilar. Hasta ahí es lo que yo recuerdo, tampoco os puedo decir que recuerde mucho más".

Emma García se sintió "vacilada" por Julio Iglesias

Aunque la presentadora ha reconocido que se sintió muy "vacilada" por el cantante, en su opinión no se sobrepasó con ella en ningún momento. Se limitó a hacer un papel de "juguetón": "Esto es una anécdota en comparación a todo lo que se está diciendo. Es verdad que me vaciló todo lo que quiso y más, pero yo no me sentí agobiada. Es verdad que a mí no me gusta que me toquen, y mucho menos la cara, pero en mi caso me sentí vacilada, no agredida".

"No tengo la sensación de que él pretendiera ir a ningún sitio, de verdad que es una absoluta anécdota. Él era Julio Iglesias y hacía tantas entrevistas que lo que quería era juguetear para no ser monótono. Sí os reconozco que lo de la barbillita no me gustó porque no me gustan que me invadan mi espacio", sentenció Emma García.