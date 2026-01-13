Dicen a Grison que en 'La Revuelta' son "de Pedro Sánchez a tope" y él impacta al confesar su ideología: "Me encabroné"

Marcos Martínez, popularmente conocido como Grison, ha sido el protagonista del último vídeo del creador de contenido Cocituber. Este ha compartido mesa con el músico y colaborador de 'La Revuelta', quien ha hablado largo y tendido sobre su vida personal, e incluso sobre su ideología política.

Ambos han acudido al restaurante 'Sala' de Guadarrama. Se trata de un establecimiento que es conocido por vender cientos de kilos de gambas semanales. Allí han disfrutado de una comida donde han tenido tiempo para hablar de todo un poco, hasta de política. Para sorpresa del youtuber, Grison ha desvelado que, pese a que habitualmente se vincule 'La Revuelta' con el PSOE, él nada tiene que ver con el partido liderado por Pedro Sánchez.

En mitad de la entrevista Cocituber le hace la broma de que en 'La Revuelta' son "de Pedro Sánchez ahí a tope". Y en ese momento, reconoce que no suele votar en las elecciones: "Me estoy haciendo ya anarquista. He votado solo una legislatura, que me obligó mi chica. Salió el PP con mayoría absoluta y me encabroné con ella porque no valió para nada". Por tal motivo, asegura que "no he vuelto a votar. Me dicen que está mal, pero es que no me creo a nadie y, como tengo ese escepticismo, pues no me sale votar".

Cocituber, por su parte, añade que él vota sin ilusión. "Pues entonces, tío…", empezó diciendo Grison cuando una voz en off le sugiere que vote en blanco. "No, yo no voy a votar en blanco", dejó claro el influencer, algo con lo que su invitado estaba de acuerdo. También salió a relucir el tema de José Luis Ábalos. Aunque el inluencer fue muy duro con él, Grison se limitó a decir que "se les ve venir a todos. Se ponen un traje y pasan desapercibidos".

La reflexión de Grison tras hacer el reto de 'Men's Health'

Como no podía ser de otra forma, también hablaron sobre gastronomía. Nada más empezar la comida, el músico reconoció que le daba "menos rollo" comerse una gamba que un pulpo: "Los pulpos son muy listos. Un pulpo le echa una partida de ajedrez a Sergio Ramos y lo revienta".

También recordaron el reto de 'Men's Health' que llevó a cabo Grison. Este confesó que se atrevió a hacerlo para "no pagar nutricionista", pero gracias a él se dio cuenta de las enormes cantidades de comida que engulle la gente: "Me di cuenta de que, en general, la gente come por encima de sus posibilidades. Comemos muchísimo". Esto le llevó a hacer una reflexión: "Si comiéramos como tenemos que comer, no habría tantos problemas de producción de alimento en el mundo".

A raíz de esto, Cocituber le explicó que está estudiando un máster de Periodismo gastronómico y que "mirando datos", los dos platos que más se comen en España son la ensalada de lechuga y la pizza. "¡Y la pizza no la hacemos! Viene de supermercado", aseguró.

Dejando el humor de lado, el colaborador de 'La Revuelta' se puso más serio para hablar del negocio de su familia, una churrería en Soto del Real (Madrid): "Mi padre la llevaba muy bien, pero fue traspasarla y dejó de dar pasta. Él se deshacía ahí y mi abuelo era su manera de vivir toda la vida. Sacábamos un millón de pesetas los fines de semana. Vendíamos churros hasta en la cárcel".

Sobre el fallecimiento de su madre, Grison admite que durante cinco años fue un tema tabú hablar de ella en su casa. Sin embargo, a medida que lo fueron superando, ya pudieron recordar los momentos divertidos junto a ella: "Así es como los mantienes vivos".