Día de récords en Antena 3 con la mejor audiencia de 'Noticias 1' en 18 años y un máximo para 'La Ruleta' que echa a temblar a 'El Precio Justo'

Antena 3 firmó un día histórico en audiencias este jueves, 15 de enero, liderando el día con rotundidad (14,7%) frente a La 1 de RTVE (12,3%) y Telecinco (8,4%). Su gran promedio diario se sustentó en los numerosos récords que alcanzó la cadena de Atresmedia gracias a su sólido y eficiente daytime.

Entre esos máximos destaca, principalmente, el de 'Antena 3 Noticias 1' con Sandra Golpe, que registró un galáctico 26,3% de cuota de pantalla -cifra antológica en estos tiempos- y congregó a más de 2,5 millones de telespectadores de media. Una auténtica brutalidad. Se trata del mejor índice de share desde octubre de 2008 y del mayor número de seguidores en tres años. También se convirtió en el espacio televisivo más visto de la jornada.

MÁXIMO DE TEMPORADA de @A3Noticias con Sandra Golpe



📰 LÍDER con un 26.3% de share y una media de 2.541.000 espectadores



📰 MEJOR DATO DE SHARE DESDE OCTUBRE DE 2008



📰 Más de 3.5 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PJegLi8UaB — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

Esos desorbitados resultados estuvieron auspiciados por el récord de temporada que también cosechó 'La Ruleta de la Suerte'. El invencible concurso de la sobremesa, uno de los mayores pilares de la programación regular de Antena 3, firmó su entrega más vista del presente curso y desde marzo de 2025 con 1,8 millones de espectadores; lo que se tradujo en un impresionante 24% de share.

Este máximo de temporada, que situó al concurso a casi doce puntos de 'Mañaneros 360' en La 1 de RTVE y a dieciséis puntos de 'Vamos a ver' en Telecinco, pone a temblar a 'El Precio Justo' antes de su estreno el próximo lunes 19 de enero. El mítico game show regresa a la cadena de Mediaset para competir frontalmente contra 'La Ruleta' y remontar las audiencias de esa franja. Misión imposible.

#LaRuletaDeLaSuerte firma su PROGRAMA + VISTO DE LA TEMPORADA con un 24% de share y una media de 1.797.000 espectadores en @antena3com



💰 Más de 3.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/BMRFEL2ikr — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

A esas magníficas métricas de 'La Ruleta de la Suerte' le precedieron los buenos datos de 'Espejo Público', que obtuvo su segunda mejor cuota de la temporada con un 13,3%; y, sobre todo, de Karlos Arguiñano con 'Cocina abierta', que también marcó su segunda mejor audiencia del curso rozando el 20% (19,6%) y superando la barrera del millón de espectadores (1.012.000).

Gran mañana de los programas de @antena3com



📰 SEGUNDO MEJOR DATO DE TEMPORADA para @EspejoPublico con un 13.3% y una media de 354.000 espectadores



🍽️ Arguiñano y su @cocinaabiertatv firma su 2º MEJOR DATO DE TEMPORADA (19.6% y 1.012.000 espect.)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XkBx0XAkac — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

Por la tarde, resaltaron 'Sueños de Libertad', que cerró su segunda temporada con un estupendo 15,1% de share y más de 1,3 millones de televidentes, siendo el jueves más visto de la temporada; y 'Pasapalabra', que promedió un aplastante 20,5% y reunió a más de 2,2 millones de seguidores. Fue el programa no informativo más visto del día. Le siguió en ese ranking 'El Hormiguero', que con 2,1 millones y un destacado 16% redondeó una jornada extraordinaria en audiencias para Antena 3.