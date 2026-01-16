'La Revuelta' da un disgusto a La 1 de RTVE: Anota la peor audiencia de la temporada y 'El Hormiguero' le aplasta

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con una victoria aplastante sobre 'La Revuelta'. El programa conducido por Pablo Motos recibió en plató a Can Yaman, el aclamado actor turco que tanto ha recalado en el público de nuestro país gracias a diversas y populares producciones otomanas.

Su visita al espacio de Antena 3 suscitó aún más interés debido a su reciente detención en Turquía tras una redada antidroga. Cuando trascendió la noticia, hubo dudas de que pudiera acudir al programa. Finalmente, quedó en libertad y nada evitó una entrevista que ha otorgado grandes números de audiencia a Atresmedia.

'El Hormiguero' registró un grandioso 16% de cuota de pantalla y logró congregar a casi 2,1 millones de telespectadores de media. Fue el segundo programa no informativo más visto del día por detrás de 'Pasapalabra', que obtuvo un 20,5% y más de 2,2 millones de fieles, y el más seguido de la noche.

Can Yaman visita @El_Hormiguero de @antena3com LIDERANDO con un 16% de share y una media de 2.090.000 espectadores



🐜 +9.1% por encima de la media de la cadena



🐜 Más de 4.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QIgxyaS23j — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

El talk show de Pablo Motos lideró con autoridad y sin rival el access prime time. Y es que su competencia más fuerte, 'La Revuelta', se desplomó a un pobre 9,4% de share. Apenas 1,2 millones de espectadores siguieron la entrevista de Antonia Dell'Atte, en la que se señaló a Ana Rosa Quintana y Mediaset por su protección a Alessandro Lequio.

En estricta competencia, el formato comandado por David Broncano, que vuelve a estar en horas bajas, se situó 6,7 puntos por debajo de 'El Hormiguero'. Hablamos de una de las distancias más destacadas en la batalla entre ambos formatos y de un mínimo absoluto de temporada, tanto en cuota como en espectadores, para 'La Revuelta'; siendo además el peor resultado desde julio de 2025.

#LaRevueltaTVE cierra la semana en @la1_tve alcanzando un 9.4% de share y una media de 1.217.000 espectadores



⚡️ Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0eEYbXFGmf — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

Aunque la diferencia fue todavía mayor en el caso de 'GH DÚO 4', cuya segunda gala con Jorge Javier Vázquez marcó en el access de Telecinco un desastroso 6,3% de share, es decir, 9,7 puntos menos que 'El Hormiguero'.

El espectacular rendimiento de la visita de Can Yaman y su sobresaliente daytime, en el que destacaron el 24% de 'La ruleta de la suerte', el 26,3% de 'Antena 3 Noticias 1' (máximo en 18 años) o el 19,6% de Karlos Arguiñano, encumbraron a Antena 3 a firmar un fabuloso promedio diario (14,7%); aventajando en más de seis puntos a Telecinco (8,4%) y en 2,4 puntos a La 1 de RTVE (12,3%).