¿Cuándo se emite el inminente final de 'Renacer' y qué nueva serie turca le sustituye en la programación de Antena 3?

'Renacer', la serie turca que emite Antena 3 en el prime time de los lunes y martes encara ya su recta final. Hay que recordar que la tercera y última temporada de la serie llegó a su final en Turquía el pasado mes de diciembre tras 16 entregas.

En nuestro país, Antena 3 emitió la semana pasada el capítulo 11 de esta tercera temporada. De modo, que solo quedan cinco episodios para llegar al final y por tanto despedirse para siempre de Bahar y de todos los protagonistas de la serie.

No obstante, hay que recordar que Antena 3 recorta los capítulos por su extensa duración y teniendo en cuenta que este lunes hizo un parón para emitir un especial informativo se ha ganado algo de margen con lo que el final se alargará aun más.

Si nada lo impide, todo apunta a que Antena 3 emitirá el final de 'Renacer' el lunes 23 de febrero. Sin embargo, la cadena de Atresmedia podría reducir aún más la duración de los capítulos si opta por seguir su estrategia habitual de emitir justo antes de los últimos capítulos la serie que tomará su relevo en la noche de los lunes y martes.

Así, hay que decir, que desde hace semanas, Antena 3 ya promociona la llegada de 'En tierra lejana', su nueva serie turca. Hace tres meses realmente que empezó su promoción y ahora la ficción podría llegar en próximas semanas antes de despedir definitivamente 'Renacer' haciendo tándem en la noche de los lunes y martes.

Sinopsis de 'En tierra lejana'

Alya es una brillante médica que vive con su marido, Boran, y su hijo Deniz Cihan en Alaska. Pero todo cambia en un instante. Un terrible accidente de tráfico acaba con la vida de Boran y la obliga a cumplir su última voluntad: regresar con su hijo a Mardin, su tierra natal, para enterrarlo allí.

Lo que debía ser un regreso marcado por el dolor pronto se convierte en una pesadilla. Nada más llegar, Sadakat, la poderosa matriarca del clan Albora, la acusa de haber provocado la muerte de su hijo. En una familia dominada por el orgullo, las apariencias y las tradiciones, Alya pasa de ser la viuda del difunto a convertirse en la principal sospechosa.

Decidida a proteger a Deniz Cihan y escapar de allí cuanto antes, se enfrenta a un mundo hostil que vive en guerra abierta contra la familia Baybars, un clan que busca venganza contra los Albora por rencores y secretos del pasado.

Entre el odio y la autoridad implacable de Cihan, el hermano mayor de su esposo, surge una conexión que desafía todas las reglas y cambiará sus destinos para siempre.