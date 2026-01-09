Confirmado por Telecinco: 'GH DÚO' se rearma ante su discreto arranque con un fichaje de 'La Isla de las Tentaciones'

Telecinco volvió a abrir las puerta de la casa más famosa de la televisión este jueves con el estreno de 'GH DÚO 4'. Durante la gala conocimos el casting con doce concursantes famosos. No obstante. Jorge Javier Vázquez avanzó justo al final de la gala que la lista de participantes no está completa pues se incorporarán más rostros relacionados con 'La isla de las tentaciones'.

"La manzana de la tentación. Os adelanto que no han llegado todos los concursantes a 'GH DÚO'. El domingo tendréis noticias y descubriremos el primer rostro que va a entrar en la casa", aseguró Jorge Javier Vázquez al concluir.

Una pista que hacía entrever que el nuevo rostro que entrará a la casa de 'GH DÚO 4' está relacionado con 'La isla de las tentaciones'. Y ahora ya es oficial. Telecinco ha confirmado que la identidad del nuevo concursante que será revelada en la gala de 'GH DÚO: Cuentas pendientes' de este domingo con Ion Aramendi a las 22:00 horas es la de un participante de la edición actual del reality que conduce Sandra Barneda.

De esta manera, Telecinco busca también realzar los datos de audiencia de 'GH DÚO', cuyo estreno fue el peor de la historia con un 13,7% de cuota pantalla y 800.000 espectadores a partir de las 23:10 horas, tirando de rostros de 'La isla de las tentaciones', que es por ahora el único gran producto que le queda a la cadena pues el pasado miércoles con las hogueras finales anotó máximo de temporada con un espectacular 20,1% de cuota de pantalla y casi 1,5 millones de espectadores.

Así, Telecinco replica la misma estrategia que ya llevó a cabo el año pasado con 'Supervivientes' al sumar a su casting a Montoya, Anita y Manuel González una vez había acabado la emisión de 'La isla de las tentaciones'. Y es que el reencuentro de las parejas cuatro meses después se emitirá la próxima semana de lunes a miércoles a partir de las 21:45 horas.

Queda por ver quiénes serán los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' que se incorporan al casting de 'GH DÚO 4' sumándose así a Anita Williams, Manuel González y su hermana Gloria así como a Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts, Carlos Lozano y Cristina Piaget, Sonia Madoc y Mario Jefferson, Raquel Salazar y Antonio Canales.