Avance semanal de 'Renacer', próximos capítulos: Un trágico accidente con desenlace terrible

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá esta semana dos nuevos episodios de 'Renacer' a pesar de ser la noche de Reyes y el día de Reyes, la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Evren pensaba que Naz le oculta algo y comenzaba a investigar. Cree que recurrió a un banco de esperma para intentar retenerle y le preguntaba acerca del tema. Ella se enfadaba y aseguraba que va a criar a su hijo sola.

Aziz estaba molesto con su madre y Seren y se acercaba a Maral como venganza contra ellas. Seren creía que su comportamiento es despreciable.

Evren creía que Bahar no está luchando lo suficiente por su relación, pero ella respondía que ya ha sufrido demasiado y aun así ha estado a su lado en situaciones muy complicadas.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 12 y martes 13 de enero en Antena 3?

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 12 de enero

En el próximo capítulo de 'Renacer', Evren descubre que Naz acudió a un banco de esperma y que en el hospital ha tomado unas hierbas para ponerse mala y así obligarle a cuidar de ella. Está muy enfadado y recrimina a Naz sus malas acciones, pero ella lo niega todo.

Naz consigue que Bahar la apoye. Incluso decide acogerla en su casa hasta que sepa dónde ir. Por su lado, Evren pide a Maral explicaciones. Está desesperado por saber si el hijo de Naz es realmente suyo.

Maral confiesa que se alió con Naz para ayudar a su hermano Harun, ya que está enamorado de Bahar. Además, cuenta que Harun y Bahar se despertaron en la misma cama. Evren ese queda destrozado al enterarse. Cree que no tiene derecho a ser feliz.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 13 de enero

Aziz continúa muy enfadado con su madre y se enfrenta a ella. Por su parte, Bahar no entiende su comportamiento y que no sea capaz de recapacitar.

Parla decide seguir estudiando medicina por su madre, pero Rengin se da cuenta de que su hija no es feliz y se disculpa por no escuchar sus deseos. Además, promete apoyarla a partir de ahora, pero la paz entre ambas dura poco tiempo.

Evren descubre dónde está Nazy va a buscarla porque no quiere que el bebé sufra el mismo destino que él. Por desgracia, los dos comienzan a discutir y todo acaba en un trágico accidente con el peor desenlace posible para ambos.