Avance semanal de 'Renacer', capítulos del lunes 5 y martes 6 de enero: Un apuñalamiento y la noticia que derrumba a Bahar

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá esta semana dos nuevos episodios de 'Renacer' a pesar de ser la noche de Reyes y el día de Reyes, la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Maral creía que Evren se va a enamorar de Naz si se siente como su héroe. Las dos planeaban cómo conseguir que Evren acabe llevándola a su casa para cuidar de ella y del bebé.

La policía no encontraba imágenes del incidente de Parla y Umay y se preguntaban si las chicas están consumiendo drogas y han mentido a sus madres.

Umay se encontraba al chico que las amenazó y sufría un ataque de pánico, pero Parla le daba una pastilla para que se le pasara. Bahar y Rengin descubrían que sus hijas sacaron recetas de algunos medicamentos a su nombre.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 5 y martes 6 de enero en Antena 3?

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 5 de enero

En el próximo capítulo de 'Renacer', Umay y Parla apuñalan a uno de los chicos que las amenazan y piden ayuda a sus madres, que acaban descubriendo las fotos que tienen de sus hijas.

Harun llega herido de gravedad al hospital tras un forcejeo por ayudar a Aziz.

Evren opera a Harun y su hermana está muy preocupada por su estado de salud, pero todo se queda en un susto, ya que no hay órganos dañados.

Bahar se queda rota al descubrir que Naz y Evren van a vivir juntos.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 6 de enero

Evren piensa que Naz le oculta algo y comienza a investigar. Cree que recurrió a un banco de esperma para intentar retenerle y le pregunta acerca del tema. Ella se enfada y asegura que va a criar a su hijo sola.

Aziz está molesto con su madre y Seren y se acerca a Maral como venganza contra ellas. Seren cree que su comportamiento es despreciable.

Evren cree que Bahar no está luchando lo suficiente por su relación, pero ella responde que ya ha sufrido demasiado y aun así ha estado a su lado en situaciones muy complicadas.