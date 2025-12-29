Avance semanal de 'Renacer', capítulos del lunes 29 y martes 30 de diciembre: Parla y Umay, amenazadas

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Maral amenazaba a Naz a cambio de no contar el gran secreto de su bebé.

Bahar guardó el disco duro con las grabaciones y no lo encontraba. Aziz creía que puede recuperar a Seren, pero continuaba teniendo su aventura con Maral. A pesar de ello, Aziz insistía en que se ocupará de los niños y de su mujer.

Parla tenía una fuerte discusión con su madre porque ha dejado de estudiar. Aziz creía que ha solucionado el problema del disco duro, pero se sorprendía al descubrir que Seren tenía los vídeos originales.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 29 y martes 30 de diciembre de diciembre en Antena 3?

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 29 de diciembre

Umay y Parla llegan heridas a su casa y cuentan que unos chicos las han intentado robar y por oponerse han acabado recibiendo una paliza. En realidad, ambas han mentido a su familia, ya que conocían a los chicos porque las tienen amenazadas con fotos comprometidas.

La policía toma declaración a las chicas, pero Bahar se extraña con sus testimonios. Por su parte, Rengin se arrepiente de haberse enfrentado a su hija y se disculpa con ella.

Parla y Umay tienen heridas por todo el cuerpo y están muy asustadas, pero no son capaces de contar la verdad a sus madres.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 30 de diciembre

Maral cree que Evren se va a enamorar de Naz si se siente como su héroe. Las dos planean cómo conseguir que Evren acabe llevándola a su casa para cuidar de ella y del bebé.

La policía no encuentra imágenes del incidente de Parla y Umay y se preguntan si las chicas están consumiendo drogas y han mentido a sus madres.

Umay se encuentra al chico que las amenazó y sufre un ataque de pánico, pero Parla le da una pastilla para que se le pase.

Bahar y Rengin descubren que sus hijas sacaron recetas de algunos medicamentos a su nombre.