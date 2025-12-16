Avance semanal de 'Renacer', próximos capítulos del 22 y 23 de diciembre: Seren, expulsada y un gran secreto

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el episodio de este martes de 'Renacer', Çagla pillaba a Aziz en casa de Maral y él aseguraba que solo quería saber dónde estaba el disco duro con las grabaciones de la infidelidad.

Por su lado, Harun confesaba que Maral es su hermana, pero nunca ha podido aceptarla y por eso solo la tiene como residente y su ayudante. Además, Umay encontraba a Parla e intentaba animarla, ya que está muy deprimida. Mientras que Aziz se disculpaba con Seren y admitía que fue infiel. Ella le entregaba un acuerdo de divorcio, pero él no lo quería firmar.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 22 y martes 23 de diciembre de diciembre en Antena 3?

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 22 de diciembre

Seren queda suspendida de su trabajo temporalmente por haber agredido a Aziz.

Harun confiesa que Maral es su hermana, pero nunca la ha aceptado como familia y por eso la tiene como residente y ayudante. Harun cogió la grabación de la infidelidad de Aziz para que Seren pudiera decidir qué hacer, pero todo se complica y deja la responsabilidad en Bahar.

Seren trabaja con una abogada y hace creer a su marido que le ha perdonado para que se relaje y así pillar sus mentiras, ya que está convencida de que sigue con Maral.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 23 de diciembre

Maral amenaza a Naz a cambio de no contar el gran secreto de su bebé.

Bahar guardó el disco duro con las grabaciones y no lo encuentra. Aziz cree que puede recuperar a Seren, pero continúa teniendo su aventura con Maral. A pesar de ello, Aziz insiste en que se ocupará de los niños y de su mujer.

Parla tiene una fuerte discusión con su madre porque ha dejado de estudiar. Aziz cree que ha solucionado el problema del disco duro, pero se sorprende al descubrir que Seren tiene los vídeos originales.