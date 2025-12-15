Avance semanal de 'Renacer' del 15 y 16 de diciembre: Seren, detenida y un cambio de rumbo

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

¿Pero qué va a pasar durante esta próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 15 y martes 16 de diciembre de noviembre en Antena 3, donde Seren se convierte en el centro de todas las miradas: afronta una situación límite en la comisaría, mientras Paras y Uras intensifican sus movimientos, desatando una tensión que amenaza con cambiar el rumbo de la historia.

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 15 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Aziz denuncia a Seren por agresión y la policía la lleva a comisaría. Al llegar, Maral aparece como testigo. Finalmente, Aziz se ve incapaz de firmar la denuncia y decide retirarla.

Aziz está desesperado por salvar su matrimonio y decide dimitir, pero Bahar se entera y quiere detenerle para que no deje su trabajo.

Seren quiere retirar su queja contra Aziz para no hacer daño a Bahar. Aun así, tiene claro que quiere divorciarse y si su marido se opone, deberá utilizar el video de la infidelidad. Por su parte, Bahar quiere que su hijo aprenda y que se separen de manera civilizada y siendo buenos padres.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 16 de diciembre

En el siguiente capítulo del martes, Çagla pilla a Aziz en casa de Maral y él asegura que solo quería saber dónde estaba el disco duro con las grabaciones de la infidelidad.

Por su lado, Harun confiesa que Maral es su hermana, pero nunca ha podido aceptarla y por eso solo la tiene como residente y su ayudante.

Además, Umay encuentra a Parla e intenta animarla, ya que está muy deprimida. Mientras que Aziz se disculpa con Seren y admite que fue infiel. Ella le entrega un acuerdo de divorcio, pero él no lo quiere firmar.