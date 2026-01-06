Atresmedia anuncia su plan de programación con 'Velvet' de Yon González: fecha, hora de estreno y canal

Las galerías Velvet vuelven a abrir sus puertas en Atresmedia diez años después con el estreno de 'Velvet: un nuevo imperio', la versión americana moderna que protagonizan Yon González y Samantha Siqueiros ('La encrucijada').

Lo más sorprendente de todo es que 'Velvet: un nuevo imperio' no verá la luz en prime time sino en las tardes del fin de semana de Nova. Así, la cadena estrenará el próximo sábado 10 de enero a partir de las 16:00 horas esta ficción de Telemundo.

De esta manera, 'Velvet: un nuevo imperio' tomará el relevo de la ficción británica 'Vera' y hará tándem con otra de las telenovelas más clásicas como es 'Pasión de gavilanes', que volvía a la cadena el pasado mes de octubre y se emite los sábados y domingos a partir de las 18:00 horas.

'Velvet: El nuevo imperio' es una producción de Telemundo Studios y NBCUniversal, que adapta el formato creado por Ramón Campos y Gema R. Neira de Bambú Producciones. La serie traslada la historia original ambientada en el Madrid de los años 50 a la cosmopolita Nueva York en la actualidad.

Yon González y Samantha Siqueiros ('Berlín', 'La encrucijada') encabezan el reparto de esta reinvención de 'Velvet' tomando el relevo de Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría. Completan el reparto Chantal Andere, Danilo Carrera, Humberto Zurita e Itatí Cantoral.

Yon González y Samantha Siqueiros, los protagonistas

Ana Velásquez (Samantha Siqueiros), una joven talentosa nacida en Oaxaca, México, encuentra su destino en Velvet, una prestigiosa casa de moda en Nueva York, tras la trágica muerte de su madre. Bajo la tutela de su tío Emilio, Ana crece rodeada de sueños y desafíos, convirtiéndose en una brillante diseñadora cuyo talento se oculta tras el seudónimo Carmen Garza.

Alberto Márquez (Yon González), heredero del imperio Velvet, regresa a casa para salvar el negocio familiar, pero se reencuentra con su gran amor Ana Velázquez, una joven y brillante diseñadora que sueña con redefinir la industria de la moda. Su romance desencadena una serie de eventos que marcarán la historia, especialmente con la llegada de Cristina Otegui, interpretada por Carolina Miranda, cuyos sentimientos por Alberto amenazan con separarlo de Ana.

Así es 'Velvet: el nuevo imperio'

Ana Velázquez, una talentosa diseñadora mexicana, llega a Velvet en Nueva York tras perder a su madre, y se enamora de Alberto Márquez, heredero de la empresa, un amor que se ve frustrado por las intrigas, así como por la imposición de un matrimonio por conveniencia, con Cristina Otegui.