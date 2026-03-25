Netflix anuncia el rodaje de la nueva miniserie 'La Acusación' y confirma el reparto completo

Netflix ha anunciado este miércoles el comienzo del rodaje de 'La Acusación', una nueva miniserie de ocho episodios que cuenta con parte del equipo de 'El jardinero', una de las series que estrenó la plataforma en 2025 y que mejor funcionaron.

De hecho, 'La acusación' está creada por Miguel Sáez Carral, el mismo creador y guionista que la serie anteriormente citada. Además la ficción contará también con Emma Suárez ('El jardinero', 'Innato') en el reparto y estará producida por DLO.

Emma Suárez encabeza el reparto de 'La acusación' junto a Yon González ('Memento Mori', 'Las chicas del cable'), Maggie Civantos ('Las chicas del cable', 'Vis a vis'), Luis Bermejo ('La chica de nieve', 'Anatomía de un instante') y Diana Gómez ('Valeria', 'Cortafuego').

Completan el elenco de la ficción los actores Max Sampietro ('Bienvenidos a Edén'), Laia Manzanares ('La canción', 'Asuntos internos') y David Castillo ('Aída y vuelta', 'Bajo el mismo sol').

Además de Miguel Sáez Carral, el equipo de guion lo conforman Luis Moya y Almudena Ocaña. Mientras que Eduardo Chapero-Jackson, Ana Vázquez y Rafa Montesinos serán sus directores y José Manuel Lorenzo su productor ejecutivo a través de DLO.

'La acusación' es una miniserie de ocho episodios que se rodará en localizaciones de Cantabria y Madrid, y cuya trama se desarrolla en la ciudad de Santander.

Así es 'La acusación', la nueva miniserie de Netflix

La miniserie tiene como protagonista a los Sellés, una familia que pertenece a la burguesía acomodada, bien integrados en su ciudad y que goza del aprecio y el respeto de la buena sociedad. La fachada perfecta se desmorona cuando Jaime, el hijo modélico, es acusado de un terrible crimen.

Mientras la opinión pública lo condena y la familia se desmorona bajo la presión mediática y el aislamiento social, Mina, su prima y abogada penalista, decide defenderle convencida de su inocencia. A lo largo del proceso judicial, los Sellés se verán obligados a destapar su pasado para averiguar si Jaime es realmente culpable.